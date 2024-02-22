هذه السلوكيات تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

أفادت دراسة حديثة أن الجمع بين عدد من السلوكيات الصحية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي بنسبة 42%.



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ويعتقد أن القولون العصبي يؤثر على ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم. ويؤثر القولون العصبي على الجهاز الهضمي ومن أعراضه تشنجات المعدة والانتفاخ والإسهال أو الإمساك. ويمكن أن يعاني الأشخاص لأيام أو أسابيع أو أشهر في كل مرة من هذه الأعراض.ويعتقد أن القولون العصبي يؤثر على ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم.

ومن غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب هذه الحالة، لكن الدراسات تشير إلى أن الأعصاب شديدة الحساسية في القناة الهضمية والتوتر والتاريخ العائلي لمرض القولون العصبي يمكن أن تلعب دورا.

وقد ربطت الأبحاث السابقة عوامل نمط الحياة الفردية مع زيادة خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وأراد الباحثون معرفة ما إذا كان مزيج من عدة تدابير يمكن أن يمنع هذه الحالة.

ووجدت الدراسة التي نشرتها مجلة Gut، أن اتباع نمط حياة صحي يرتبط بقوة بانخفاض احتمال الإصابة بهذه الحالة.

وتمت دراسة خمسة سلوكيات صحية: عدم التدخين، والنوم الجيد، وممارسة التمارين الرياضية الكافية، والنظام الغذائي الصحي، وتقليل استهلاك الكحول.

ويبدو أن ثلاثة منها، والحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم في الليلة، كان لها التأثير الأكبر بشكل فردي.

وعند النظر إلى السلوكيات الصحية مجتمعة، كان الأشخاص الذين يتبعون ثلاثة أو أكثر من السلوكيات الخمسة هم الأقل عرضة للإصابة بالقولون العصبي.

ونظر الباحثون في حالة 64286 شخصا من قاعدة البيانات الطبية للبنك الحيوي في المملكة المتحدة، بمتوسط عمر 55 عاما، وكان ما يزيد قليلا عن نصفهم من النساء.

ولم يتم تشخيص أي منهم بمرض القولون العصبي في بداية فترة الدراسة، وقد أكملوا جميعا استبيانين على الأقل لمدة 24 ساعة حول وجباتهم الغذائية.

وعلى مدى 12 سنة ونصف، تم ملاحظة 961 حالة من حالات القولون العصبي (1.5% من العينة).

ومن بين جميع المشاركين في الدراسة، لم يكن لدى 7604 شخصا (12%) أيا من سلوكيات نمط الحياة الصحي الخمسة، وأبلغ 20662 (32%) عن سلوك واحد، و21901 (34%) عن اثنين، و14101 (22%) عن ثلاثة إلى خمسة سلوكيات.

وبعد الأخذ في الاعتبار العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج، مثل التاريخ العائلي لمرض القولون العصبي، كان الأشخاص الذين يتمتعون بصحة أفضل لديهم أقل خطر للإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

وارتبط وجود سلوك صحي واحد بانخفاض المخاطر بنسبة 21%، ووجود سلوكين بانخفاض المخاطر بنسبة 36%، ووجود ثلاثة إلى خمسة سلوكيات بانخفاض المخاطر بنسبة 42%.

وعلى المستوى الفردي، ارتبط عدم التدخين مطلقا بانخفاض المخاطر بنسبة 14%، وارتبط المستوى العالي من النشاط البدني بانخفاض المخاطر بنسبة 17%، وارتبط النوم الجيد ليلا بانخفاض المخاطر بنسبة 27%.

وحذر الباحثون من جامعة هونغ كونغ من أنهم لا يستطيعون إثبات السبب والنتيجة بسبب الطبيعة الرصدية للدراسة.

وخلص الباحثون إلى أن "الالتزام بعدد أكبر من سلوكيات نمط الحياة الصحية الخمسة يرتبط بشكل كبير بانخفاض معدل الإصابة بمرض القولون العصبي لدى السكان في منتصف العمر. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى إمكانية إجراء تعديلات على نمط الحياة كاستراتيجية وقائية أولية لمرض القولون العصبي". (RT)