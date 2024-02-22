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صحة

ما العمر الذي يعاني فيه الرجال من مشكلات في الانتصاب؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 10:31
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أشار الدكتور دميتري كوروليوف أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة إلى أن 50 بالمئة من الرجال بعد الأربعين من العمر يعانون من ضعف الانتصاب.

وقال في حديث لـ Gazeta.Ru: "ظهرت دراسة غريبة مؤخرا، تحدد العمر كأحد العوامل الرئيسية لضعف الانتصاب. أي مع التقدم بالعمر تنخفض وظيفة الانتصاب لدى جميع الرجال، ولكن لدى البعض مبكرا ولدى البعض الآخر متأخرا، ولدى البعض تكون واضحة ولدى الآخرين لا".
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ووفقا له، يمكن أن يحدث ضعف الانتصاب في حالات نفسية معينةـ تجربة فاشلة، الشعور بالذنب، القلق والاكتئاب. أو عوامل عضوية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم وداء السكري والعادات السيئة. وهناك حالة أخرى ـ يتدفق الدم إلى العضو الذكري ولكنه لا يبقى طويلا فيه، وقد يكون السبب أمراض الجهاز البولي .

وقال: "يمكن أن يحدث ضعف الانتصاب لدى المرضى الذين خضعوا لجراحة الحوض، مثل علاج سرطان القولون والمستقيم أو سرطان البروستاتا. وكذلك المرضى الذين يعانون من فتق ما بين الفقرات بسبب ضغط الحبل الشوكي، حيث أن أحد مراكز الانتصاب يقع في الحبل الشوكي القطني، فعندما يتعرض للضغط، قد تنشأ مشكلات في الانتصاب".

ووفقا له، للحفاظ على وظيفة الانتصاب لأطول فترة ممكنة يجب اتباع نمط حياة صحي. (روسيا اليوم) 
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