هذه الأطعمة تعزز صحة شعرك وتحميه من التساقط

كشف أحد خبراء الصحة عن عدد من الأطعمة التى تعالج تساقط الشعر والصلع عند الرجال، حيث قال الدكتور إريك بيرج، الطبيب الأميركى، إن الحمض الأمينى المسمى "الهيستيدين" هو أهم مكون لدعم نمو الشعر.

وأشار بيرج إلى دراسة علمية نشرت فى المجلة الدولية لعلم أمراض الشعر والتى أظهرت وجود صلة كبيرة بين تساقط الشعر ونقص الهيستيدين، حيث إن أكثر من 90% من الأشخاص المصابين بالثعلبة، لديهم نقص فى هذا الحمض الأميني المسمى الهيستيدين.

وأوضح الدكتور بيرج: "هذا الحمض الأميني الأساسى هو مقدمة للهيستامين، الذى يلعب دورًا حيويًا فى ردود الفعل المناعية والحساسية والالتهابات".

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وأضاف أن الكمية المناسبة من الهيستيدين في نظامك الغذائي يمكن أن تعزز نمو الشعر الصحي من خلال المساعدة في إنتاج الكيراتين وتنظيم مستويات النحاس والزنك.

وتابع أنه للاستفادة الكاملة من الهيستيدين، يجب أن تكون هناك عوامل مشتركة محددة، مثل فيتامين ب 6، ونسب النحاس والزنك المناسبة، وحمض الفوليك.

وأوصى الدكتور بيرج بتناول 3 أطعمة لمنع تساقط الشعر وعلاج الصلع.

الكبد، وذلك بسبب احتوائها على مادة الهيستيدين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى

البروتينات الحيوانية، مثل لحم البقر والدجاج، غنية بالهيستدين والأحماض الأمينية الأخرى الضرورية لتجديد الشعر

المحار،الاسكالوب وسرطان البحر، بها مستويات عالية من الزنك والنحاس التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على النسب المناسبة في الجسم.

وفقًا لخبير التغذية الدكتور جوش آكس، فإن بعض علامات نقص الهستيدين تشمل:

- فقر الدم وانخفاض الهيموجلوبين

ألم المفاصل

القلق والاكتئاب

التعب وضباب الدماغ

مشاكل في النمو عند الرضع

التهاب الجلد والأغشية المخاطية وآفات الجلد الجافة أو المتقشرة

ضعف وظائف الكلى والكبد

تقصف الشعر وتساقطه

ضعف الأظافر

انخفاض كتلة العضلات

ضعف النمو عند الأطفال

تغيرات في الوزن والشهية

انخفاض وظيفة المناعة

فقدان العظام

الانتفاخ والتورم.