أغذية لتقوية المناعة في الشتاء

عند الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا، هناك العديد من النصائح التي تساهم في الشفاء بشكل أسرع، بسبب ما تحتوي من عناصر غذائية مهمة للجسم، وهذا ما أوضحه التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

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أكد التقرير علي ضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة عند الإصابة بنزلات البرد، لأن ذلك سيساعد أجسامنا على التعافي بشكل أسرع، قبل أن تقوم بتحميل أطباقك، تذكر أنه من المهم معرفة النوع الصحيح من الأطعمة التي يجب تناولها عندما تكون مريضًا.

وقدم التقرير، أفضل الأطعمة الصحية التي تساعد في الشفاء بشكل أسرع، ومنها:

- شوربة الدجاج

يحتوي الدجاج على أحماض أمينية مثل السيستين، والتي يمكن أن تخفف المخاط وتساعد في تقليل الالتهاب. يوفر المرق الترطيب ويمكن للدفء أن يهدئ الحلق، يقدم المرق الغني بالمغذيات الفيتامينات والمعادن الضرورية للشفاء.

-الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يدعم جهاز المناعة، يساعد على تخفيف الغثيان، ويساعد على الهضم، ويمكن أن يخفف من اضطراب المعدة. دفء شاي الزنجبيل مهدئ ويساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

- الموز

الموز غني بفيتامين C وB6، وهو مهم لوظيفة المناعة. فهي سهلة الهضم ولطيفة على المعدة. يوفر الموز العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم، ويساعد في الحفاظ على توازن الكهارل.

- دقيق الشوفان

البيتا جلوكان الموجود في الشوفان يمكن أن يعزز الاستجابة المناعية. توفر الكربوهيدرات المعقدة إطلاقًا ثابتًا للطاقة، مما يساعد على الهضم. يمكن استهلاك دقيق الشوفان بسهولة، مما يوفر الراحة والطاقة المستدامة.

- العسل

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة. يهدئ التهاب الحلق ويعمل كمسكن طبيعي للسعال. يوفر العسل السكريات الطبيعية للطاقة وله خصائص مضادة للميكروبات.

- عصير التفاح

يحتوي عصير التفاح على فيتامين C ومضادات الأكسدة. سهل الهضم ومناسب لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. كما أنه يوفر الطاقة والترطيب.

- البروكلي

هذا هو واحد من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها عندما تكون مريضا. البروكلي غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي تدعم صحة المناعة. محتوى الألياف يساعد على الهضم ويعزز صحة الأمعاء. وهي غنية بالعناصر الغذائية، وتوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.

- الأرز

يعد الأرز من أسهل وأفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها عندما تكون مريضًا. يوفر الطاقة وفيتامينات ب المهمة لوظيفة المناعة. وهو سهل الهضم، مما يجعله مناسباً لاضطرابات المعدة. نظرًا لأنه بسيط ولطيف، فإنه يسهل عملية الهضم ويوفر العناصر الغذائية الأساسية.

- شاي بالنعناع

النعناع له خصائص مضادة للميكروبات. يخفف من الغثيان ويدعم عملية الهضم. يخفف من آلام المعدة، مما يسهل تناول السوائل.

- الأفوكادو

تساعد الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو على امتصاص العناصر الغذائية والهضم. وهو غني بالفيتامينات C وE وB-6، مما يدعم وظيفة المناعة. يوفر طاقة مستدامة ويدعم الصحة العامة.

( اليوم السابع)