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صحة

منها الاجهاد وسوء الظروف... اليكم أسباب الاستيقاظ ليلا وكيفية التخلص منه

Lebanon 24
23-02-2024 | 00:43
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يتعارض الاستيقاظ في الليل مع راحة الشخص، ويمكن أن يؤثر أيضا في حالته الصحية بصورة عامة، لأن النوم السليم هو أساس الحياة الصحية.



وأسباب الاستيقاظ ليلا هي:
ـ الإجهاد، يؤثر الإجهاد في جميع الجوانب الصحية بما فيها النوم، ويمكن أن يسبب تكرر الاستيقاظ أثناء الليل.
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ـ نقص هرمون النوم- الميلاتونين، يؤدي نقص هذا الهرمون إلى ظهور مشكلات في النوم.

ـ سوء ظروف النوم، تسبب ظروف النوم غير المريحة الاستيقاظ عدة مرات في الليل.

ـ أمراض الغدة الدرقية، يؤثر اضطراب عمل الغدة الدرقية في دورة النوم والاستيقاظ.

ـ انقطاع النفس، يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم ليلا إلى الاستيقاظ المتكرر بسبب نقص الأكسجين.
علاج مشكلة الاستيقاظ ليلا
- يمكن تحسين النوم باتباع نمط حياة صحي، التغذية الصحية، تناول أطعمة غنية بهرمون الميلاتونين والتربتوفان، وممارسة النشاط البدني.

- عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم. وتجنب الضوء الزائد.

- اتباع جدول محدد للنوم، من المهم الذهاب إلى النوم قبل منتصف الليل، لأن النوم الصحي يكون في هذا الوقت.

- التجوال قبل النوم، يساعد بعض النشاط البدني مساء والمشاعر الإيجابية على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم. (RT)
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