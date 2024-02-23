منها الاجهاد وسوء الظروف... اليكم أسباب الاستيقاظ ليلا وكيفية التخلص منه

يتعارض الاستيقاظ في الليل مع راحة الشخص، ويمكن أن يؤثر أيضا في حالته الصحية بصورة عامة، لأن النوم السليم هو أساس الحياة الصحية.







وأسباب الاستيقاظ ليلا هي:



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ـ نقص هرمون النوم- الميلاتونين، يؤدي نقص هذا الهرمون إلى ظهور مشكلات في النوم.



ـ سوء ظروف النوم، تسبب ظروف النوم غير المريحة الاستيقاظ عدة مرات في الليل.



ـ أمراض الغدة الدرقية، يؤثر اضطراب عمل الغدة الدرقية في دورة النوم والاستيقاظ.



ـ انقطاع النفس، يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم ليلا إلى الاستيقاظ المتكرر بسبب نقص الأكسجين. ـ الإجهاد، يؤثر الإجهاد في جميع الجوانب الصحية بما فيها النوم، ويمكن أن يسبب تكرر الاستيقاظ أثناء الليل.ـ نقص هرمون النوم- الميلاتونين، يؤدي نقص هذا الهرمون إلى ظهور مشكلات في النوم.ـ سوء ظروف النوم، تسبب ظروف النوم غير المريحة الاستيقاظ عدة مرات في الليل.ـ أمراض الغدة الدرقية، يؤثر اضطراب عمل الغدة الدرقية في دورة النوم والاستيقاظ.ـ انقطاع النفس، يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم ليلا إلى الاستيقاظ المتكرر بسبب نقص الأكسجين.

علاج مشكلة الاستيقاظ ليلا

- يمكن تحسين النوم باتباع نمط حياة صحي، التغذية الصحية، تناول أطعمة غنية بهرمون الميلاتونين والتربتوفان، وممارسة النشاط البدني.



- عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم. وتجنب الضوء الزائد.



- اتباع جدول محدد للنوم، من المهم الذهاب إلى النوم قبل منتصف الليل، لأن النوم الصحي يكون في هذا الوقت.



- التجوال قبل النوم، يساعد بعض النشاط البدني مساء والمشاعر الإيجابية على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم. (RT)