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صحة

طبيب يكشف: العاملون في المكاتب معرضون لخطر الإصابة بأمراض المرارة

Lebanon 24
23-02-2024 | 02:09
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يرتبط الألم في الجانب الأيمن من البطن عادة بمشكلات في المرارة. فما هي أسبابه وما هي الأعراض المصاحبة وطرق العلاج الفعالة؟.


ووفقا للدكتور سيرغي أغابكين، تعتبر أمراض المرارة خطيرة وتتطلب عناية دقيقة وعلاجا في الوقت المناسب. فإذا كان الشخص يعاني من مشكلات في المرارة، فعليه استشارة الطبيب لإجراء فحص شامل وتحديد السبب ووضع خطة متكامله لعلاجه.
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أسباب الألم في المرارة:

- تمدد جدران كيس المرارة: تراكم المادة الصفراء وتركيزها وعدم خروجها في الأمعاء، قد يسبب الألم الناجم عن تمدد جدران كيس المرارة.

- التهاب كيس المرارة: يمكن أن تنتقل العدوى من الأمعاء إلى كيس المرارة، مسببة الالتهاب والألم.

- تراكم الحصى في كيس المرارة: يمكن أن تسبب الحصى في كيس المرارة الألم وحتى تمنع تدفق الصفراء إلى الأمعاء.


وأعراض أمراض المرارة هي:

- ألم في الجانب الأيمن من البطن: غالبا ما يتركز الألم في المراق الأيمن.
- مرارة في الفم: الطعم المر في الفم، إشارة واضحة إلى وجود مشكلة في كيس المرارة.

- الغثيان والتقيؤ: يظهر هذا الشعور عادة بعد تناول الطعام، عندما يبدأ كيس الصفراء بالانقباض محاولا إخراج الصفراء.

- الإمساك أو الإسهال: يمكن أن يؤدي تهيج الأمعاء بسبب الصفراء إلى مثل هذه الأعراض.

الفئات المعرضة للإصابة بأمراض المرارة:

أكثر الفئات المعرضة لهذه الأمراض هم الأشخاص المتقاعدين والنساء فوق سن الأربعين والنساء الحوامل والعاملين في المكاتب بسبب نمط الحياة الخامل، وكذلك تلاميذ المدارس بسبب سوء التغذية.

ولتشخيص أسباب المرض وعلاجه، ينصح بإجراء تحليل دم بيوكيميائي لتحديد مستوى البيليروبين وإنزيم (ALT) وإنزيم (AST)، وكذلك فحص بالموجات فوق الصوتية لتجويف البطن الذي يكشف التغيرات الحاصلة في كيس المرارة ووجود الحصى.

ولعلاج أمراض المرارة، قبل كل شيء يجب تغيير نمط الحياة واتباع تغذية جزئية وتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية وشرب الماء بانتظام وممارسة النشاط البدني. كما يمكن أن يصف الطبيب أدوية تساعد على تخفيف الأعراض ولمنع ركود الصفراء.
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