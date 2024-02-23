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صحة
كيف يؤثر إجهاد وتوتر النساء الحوامل على بناتهن؟
Lebanon 24
23-02-2024
|
07:30
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وجدت دراسة غير مسبوقة أن معاناة النساء الحوامل من التوتر تجعلهن أكثر عرضة لإنجاب بنات يصلن إلى سن البلوغ مبكرا.
وتابع باحثو جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، (UCLA) أكثر من 250 أما (بمتوسط عمر 30 عاما) وأطفالهن لمدة 15 عاما، بدءا من الأشهر الثلاثة الأولى من حمل الأمهات.
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وقاموا بقياس مستويات التوتر والاكتئاب والقلق لدى النساء طوال فترة حملهن، وبعد فترة قصيرة من الولادة. ورصدوا علامات البلوغ لدى أطفالهن (بعمر تراوح بين 8 و16 عاما)، بما في ذلك شعر الجسم وطفرات النمو ونمو الثدي والحيض ونمو شعر الوجه.
وقاس الباحثون أيضا علامات الصدمة أو التوتر لدى الأطفال في مرحلة الطفولة، مثل وفاة أحد الوالدين والطلاق وغياب شخصية الأب وانخفاض الدخل.
ووجد الفريق أن النساء اللاتي عانين من مستويات عالية من التوتر أثناء الحمل كن أكثر عرضة لإنجاب بنات بكر يعانين من البلوغ المبكر، على الرغم من أن هذا لم يحدث لدى الأولاد أو الفتيات الذين لم يولدوا أولا في العائلة. (روسيا اليوم)
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