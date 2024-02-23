فيتامين "دي".. متى عليك تناوله؟

فيتامين د هو فيتامين مهم للغاية ولكنه موجود في عدد قليل جدًا من الأطعمة ويصعب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي وحده، نظرًا لأن نسبة كبيرة في جميع أنحاء العالم معرضة لخطر كبير لنقص فيتامين د، فإن فيتامين د هو أحد المكملات الغذائية الأكثر شيوعًا ومع ذلك، يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على فعاليته، بما في ذلك متى وكيف تتناول جرعتك اليومية، في هذا التقرير نتعرف على الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها أثناء تناول أقراص فيتامين د.

ويتكون أكثر من 90% من فيتامين د تحت الجلد عن طريق التعرض لأشعة الشمس فيتامين د حيوي للغاية لجسمك وصحتك، فيتامين الشمس ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات والجهاز المناعي، من بين أمور أخرى.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين "د" إلى مشاكل مزعجة مثل تقرحات الفم ونزيف اللثة وضعف الشعر والأظافر والتعب والضعف وضعف صحة العين.

أخطاء شائعة ترتكبها أثناء تناول فيتامين "د"

تناول فيتامين د بدون فيتامين K2

وفقًا لخبيرة التغذية الهندية كيشور أودياوار، فإن العديد من الأشخاص يرتكبون هذا الخطأ الشائع أثناء تناول مكملات فيتامين د، ولا يشمل فيتامين ك2.

لا يستطيع فيتامين د وحده التحكم في المكان الذي ينتهي به الكالسيوم في جسمك ومن ثم، هناك حاجة إلى فيتامين K2 الذي يساعد على تراكم الكالسيوم بشكل سليم في العظام والأسنان ويمنع تراكمه في الأنسجة الرخوة مثل الكلى والأوعية الدموية.

يدعم فيتامين K2 فيتامين د في تخزين الكالسيوم في العظام ويساعد في امتصاص البروتينات والكالسيوم للاستفادة منها بشكل مناسب في الجسم.

يمنع K2 أيضًا تراكم الكالسيوم في جدران الشرايين ويلعب دورًا مهمًا في تخثر الدم.

وهكذا، إذا تناولت فيتامين د بدون K2، فسيؤثر ذلك أيضًا على بكتيريا الأمعاء.

عدم تناول فيتامين د مع الأطعمة الدهنية

إن الناس لا يتناولون الأطعمة الدهنية مثل البيض والمكسرات والأفوكادو مع مكملات فيتامين د.

"فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أنه لا يذوب في الماء ويتم امتصاصه جيدًا في مجرى الدم عند تناوله مع الأطعمة الغنية بالدهون.

تناول مكملات فيتامين د في المساء

تربط العديد من الدراسات انخفاض مستويات فيتامين د في الدم مع زيادة خطر اضطرابات النوم، وضعف نوعية النوم، وانخفاض مدة النوم.

إن تناول فيتامين د في وقت متأخر من المساء يمكن أن يؤثر سلبًا على تخليق الميلاتونين، مما قد يتداخل مع نومك.

( اليوم السابع)