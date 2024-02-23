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صحة

أسباب غير متوقعة تجعلك متعبا دائما

Lebanon 24
23-02-2024 | 23:00
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بعض الاضطرابات التي تصيب الجسم تكون غير معروفة الأسباب إلى حين اكتشافها، حيث يعاني البعض من مشكلات حادة تسبب لهم الكسل الحاد والشعور بالتعب الشديد أثناء ساعات النهار، ولا يعلم أغلبهم سبب هذا الكسل رغم حصولهم على قسط كافٍ من النوم فضلاً عن تغذيتهم السليمة وكذلك اتباعهم لنمط صحي في حياتهم. 

 

وفقًا لتقرير نشر في موقع سليب فاونديشن تلك المؤسسة المعنية باضطرابات النوم ومشكلاته، فإن حالة الكسل المزمنة، مع أوجاع الجسم التي لا تنتهي، فضلاً عن عدم القدرة على بذل الجهد أثناء فترات النهار هي حالة يمكن تشخيصها باضطراب يسمى "الخدار"، ذلك الاضطراب الحاد الذي يصنف أحد أهم اضطرابات النوم والذي يكون فيه الدماغ غير قادر على تنظيم دورات الاستيقاظ والنوم وضبط تلك الساعات.

 

تابع التقرير أن هذا الاضطراب يسبب لبعض المرضى مشكلات في القوة العضلية واضطراب أثناء الاستيقاظ وأثناء النوم على التوالى.

 

وذكر التقرير أنه إذا كنت تعاني من التعب الشديد المزمن أثناء فترات النهار والرغبة الدائمة في النوم والألم في الجسم، فإن علاج هذا الاضطراب يمكن أن يتحسن من خلال المتابعة لدى مختص يساعد على العلاج من خلال الأدوية الموصوفة وتغيير نمط الحياه إلى نمط صحي يعتمد على الرياضة والطعام الصحي وتقليل حدة تناول الكافيين، فضلاً عن تعزيز فرص القوة وبناء العضلات وتقويتها للوقاية من ضعفها.

( اليوم السابع)
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