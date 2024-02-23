تعرفي على أهم الطرق لتنمية الذكاء لدى طفلكِ

إذا كنتِ تفكرين في الأساليب التي يمكن أن تساعدك على تربية طفل ذكي، فالأمر ليس معقداً كما تتخيلين، فقط تغيير روتين طفلك اليومي وإدراج عادات يومية تعزز ذكاء طفلك.

1- اللعب في الخارج

فوائد لعب طفلك خارج المنزل لا تتوقف عند تقليل وقت الشاشات أو تسلية وقتهم، إذ يحمل اللعب في الخارج فوائد كبيرة لعقل طفلك، فالأبحاث أثبتت أن تحريك العضلات يُنتج بروتينات تنتقل عبر مجرى الدم إلى داخل الجسم. بشكل أبسط فإن النشاط البدني يجعل عقل طفلك أكثر قابلية للتعلم.

2- القراءة مع الطفل

تعمل القراءة أو الاستماع إلى الكتب الصوتية مع طفلك على تعزيز الفهم ومهارات الاستماع والمفردات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل القصص التي تحتوي على شخصيات ومواقف مختلفة على توسيع فهم طفلك للعالم وتعزيز التعاطف داخل الطفل، وكل ذلك يساعد طفلك على النجاح في الأكاديمي والاجتماعي.

3- النوم المنتظم

التزام طفلك بروتين نوم منتظم يساهم بشكل كبير في تحسين قدراته العقلية وزيادة ذكائه.

4- انتقاء أصدقاء الطفل

كلما زاد عمر الطفل، زاد تأثير أقرانه عليه، إذ يقلد الأصدقاء سلوك بعضهم البعض ولغتهم ولباسهم. لذا علّمي طفلك أن يكون انتقائياً عند اختيار أصدقائه، من خلال تعليمه صفات الصديق الجيد والمهارات الاجتماعية التي يحتاجها لتكوين صداقات مع أقران يشبهونه في القيم والأخلاق.

5- مساعدة الطفل في الواجبات المدرسية

مساعدة طفلك في حل الواجبات المدرسية لا يساعده فحسب، وإنما يشجع الطفل على التعلّم، مما يزيد مستوى ذكائه.

6- إرسال الطفل لغرفته حتى يهدأ

تعليم الطفل مهارة ضبط النفس عن طريق إرساله إلى غرفته ليهدأ قبل استئناف أي مناقشة، يجعل الطفل أكثر تحكماً في انفعالاته وردود أفعاله، وبالتالي يصبح أكثر حكمة وذكاء.

( نواعم)