علامات على الأظافر تكشف إصابتك بمرض السكري

جسم الإنسان هو نظام معقد للغاية، إذا كانت هناك مشكلة أو ضرر في منطقة واحدة، فقد يكون لها تأثير دائم وواسع النطاق، وفي بعض الأحيان يمكن أن تظهر أعراض المشكلات الطبية في أماكن غير متوقعة مثل أظافرك، التي يمكن أن تكشف عن مجموعة كاملة من المشكلات الصحية، في هذا التقرير نتعرف على بعض التغييرات في أظافرك والتي قد تشير إلى مشكلة خطيرة.

وجود نتوءات أو خدوش أفقية في واحد أو أكثر من أظافر يديك أو أظافرك تشير للإصابة بعدد من الأمراض، حيث يمكن أن تظهر الفجوات عندما يتوقف النمو في المنطقة الواقعة تحت البشرة بسبب الإصابة أو المرض الشديد تشمل هذه الأمراض:

- كورونا

- نوبة قلبية

- ارتفاع درجة الحرارة

-مرض الحصبة

- النكاف

- التهاب رئوي

- الالتهابات العقدية.

اللون الأبيض على غالبية الظفر علامة على مرض السكر

تظهر غالبية الظفر باللون الأبيض ولكن سيكون هناك شريط وردي-أحمر عبر الجزء العلوي.

في كثير من الأحيان، يمكن أن يكشف تغيير الأظافر هذا عن حالات مزمنة مثل فشل الكبد أو مرض السكري.

حواف أظافر عمودية

في بعض الأحيان، يكون ذلك علامة على الشيخوخة.

نتوءات على أظافرك

النتوءات التي تمتد على طول الظفر وليس عبره، يمكن أن تكون بسبب الصدمة التي لحقت بطيات الظفر.

الأسباب الأخرى إذا كانت مرتبطة بتغيرات الجلد إما على طول الأصابع أو بقية الجلد يمكن أن تكون ثانوية للاضطرابات الالتهابية مثل الأكزيما أو الصدفية أو الالتهابات مثل الداحس التي قد تنتج نتوءات عرضية".

بقع بيضاء على أظافرك

البقع البيضاء يمكن أن تكون غير ضارة إذا ظهرت فقط في بعض الأحيان على الأظافر.

إنها لا تشير إلى أي نقص غذائي كبير إذا كانت على أظافر متعددة، فقد يكون ذلك بسبب الإفراط في عمليات تجميل الأظافر أو ارتداء أظافر صناعية أو علاجات الأظافر الأخرى.

يمكن أن تسبب الأدوية في بعض الأحيان ظهور بقع بيضاء كأثر جانبي أو يمكن أن تكون جزءًا من علامات وأعراض أخرى مرتبطة بالمشاكل الطبية الأساسية.

إذا كانت مرتبطة بأسباب خارجية فإن البقع البيضاء سوف تنمو مع نمو الظفر. أفضل طريقة هي تجنب العوامل الخارجية، وإذا كانت هناك أي علامات وأعراض أخرى، فاطلب رأي الخبراء.

أظافر ضعيفة

غالبًا ما ترتبط الأظافر الهشة بالشيخوخة، حيث تصبح الأظافر أكثر هشاشة مع تقدمنا في العمر.

قد تكون الأظافر الهشة أيضًا من الأعراض الشائعة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية مثل متلازمة رينود، حيث أنهم لن يحصلوا على ما يكفي من تدفق الدم إلى أصابعهم وبالتالي قد تعاني أظافرهم.

يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض حالة التهابية كامنة مثل الصدفية المناعية الذاتية.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية، وخاصة قصور الغدة الدرقية، قد يلاحظون أيضًا تغيرًا في أظافرهم.

( اليوم السابع)