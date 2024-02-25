احذروا من أمراض القلب.. عوارضه تختلف بين النساء والرجال

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تعد أمراض القلب والأوعية الدموية سببا رئيسيا للوفاة للنساء والرجال، لكن الأسباب والأعراض لدى النساء قد تختلف كثيرا عن الرجال، وفقا لخبراء.وتشكل أمراض القلب 16 في المئة من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وفق منظمة الصحة العالمية.وبات عدد الأشخاص الذي تفتك بهم يفوق أي وقت مضى، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بأكثر من مليوني حالة منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقرب من 9 ملايين حالة وفاة عام 2019، وفق المنظمة.وأمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة، إذ تقتل أكثر من 300 ألف امرأة سنويا، ومع ذلك فإن حوالي نصف النساء فقط على دراية بمخاطر النوبات القلبية وعلاماتها وأعراضها.وتقول جمعية القلب الأميركية إن أكثر من 40 في المئة من النساء فوق سن العشرين قد لا يدركن أن لديهن مشكلات في القلب والأوعية الدموية.ويشير الدكتور جون كاو، رئيس قسم أمراض القلب في مركز بالي مومي الطبي في هاواي، إلى أن الأعراض النموذجية للنوبة القلبية والسكتة القلبية مثل ضغط الصدر لا تشعر بها النساء دائما، وفق ما نقله موقع محطة khon2 التلفزيونية في هونولولو.ويقول الطبيب إنه في بعض الأحيان قد تكون الأعراض ضيق التنفس، والشعور بالتعب، والشعور بالضيق، أو حرقة المعدة، وعسر الهضم.ومن بين أكثر من 1100 حالة سكتة قلبية في هاواي، لم تتمكن 90 من النساء من النجاة بسبب تأخر استجابة الإنعاش القلبي الرئوي (يتم من خلال الضغطات القوية والسريعة على الصدر).وتحدث النوبة القلبية حيب الخبراء حين ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره. ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى بشرايين القلب (الشرايين التاجية)، وفق مايو كلينك.ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.ويمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.(الحرة)