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صحة

احذروا تناول الأرز بعد هذا الوقت!

Lebanon 24
26-02-2024 | 07:06
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من أهم الأنواع التي يمكن لأي سيدة إعدادها وحفظها في الثلاجة ثم إعادة تسخينها مرة ثانية في اليوم التالي هي طبق الأرز.

فقد أكدت مروة الزين، الأخصائية في عالم السموم، وعضو البورد الأميركي، أن عادة تسخين الأرز خاطئة جداً وخطرة.
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وأوضحت، أن دراسة يابانية قديمة تعود بعمرها إلى عام 1921، كانت أكدت على خطورة إعادة تسخين طبق الأرز الذي مرّ على تحضيره 24 ساعة وأكثر، بل أصدرت قانوناً منعت المطاعم من هذا الفعل تماما تحت طائلة المسؤولية.

كما أفادت بأن السبب يعود بحسب القانون الياباني، إلى اكتشاف جائحة مرضية عرفت بـ"Cardiacberiberi"، انتشرت في البلاد وأثرت على سلامة القلب لدى المصابين بها.إلى أن تبين بعد التحقيقات أن سبب الوباء يعود إلى نوع من العفن ينمو على الأرز بعد مرور 24 ساعة على تحضيره، في الثلاجة أو خارجها.

وحذّرت الأخصائية مجدداً الجميع من هذه العادة، مشددة على ضرورة الامتنع عنها حفاظاً على صحتنا.

يشار إلى أن تناول كميات محدودة من الأرز الأبيض أمر لا يُسبب الأضرار بل على العكس يُكسب الجسم فوائد كثيرة، لكن في حال تناول كميات كبيرة منه، فإن فوائده ستنقلب ويؤدي إلى أضرار كارتفاع مستوى السكر في الدم، واضطرابات في الجهاز الهضمي.

ويعد طبق الأرز الأشهر على موائد أغلب العائلات في كثيرة من البلاد العربية والغربية.(العربية)
المصدر: العربية
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