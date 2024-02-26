فوائد عصير التفاح.. هل له أضرار؟

اكتشف فريق من العلماء طريقة جديدة لعصر فاكهة التفاح قد تعزز فوائدها الصحية مع الاحتفاظ بنسب أعلى من محتواها من مادة البوليفينول.

وتعرف مادة البوليفينول بأنها مركبات نباتية طبيعية موجودة في الفاكهة والكاكاو، وتعمل كمضادات للأكسدة قد تفيد القلب والدماغ وتحمي من الأمراض.

وكشفت الأبحاث السابقة أن مجموعة واحدة من مادة البوليفينول، تسمى "فلافان-3-أولس"، قد تساعد في تحسين ضغط الدم وتركيز الكوليسترول والسكر في الدم.

وتمكّن العلماء من تكثيف محتوى هذه المركبات باستخدام "مكبس ترشيح حلزوني" يسحب الأكسجين، ما يساهم في الحد من ضياع العناصر الغذائية.

وقال الباحث ستيفان دوسلينغ، لمجلة الأبحاث الدولية: "يحدث فقدان العناصر الغذائية عادة بسبب وجود الأكسجين الذي يؤدي إلى تحلل بعضها بسرعة في عصير التفاح مثل "فلافان 3 أولس" أو "فيتامين سي"".

وأضاف: "نأمل استخدام طريقة العصر الجديدة على نطاق أوسع في المستقبل لمساعدة الناس على الحصول على المزيد من هذه المركبات الطبيعية المفيدة بمجرد شرب كوب واحد من العصير".

( روسيا اليوم)