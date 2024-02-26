كم مرة يجب أن نغير فرشاة الأسنان لدينا؟

أكد الخبراء أن تنظيف أسنانك بمعجون يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا لمدة دقيقتين تقريبًا هو الخطوة الأولى للحفاظ على صحة أسنانك وفمك، وفى السطور التالية نتعرف على كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك، ومتى تستخدم غسول الفم، والطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان بالفرشاة.

كم مرة يجب عليك تغيير فرشاة أسنانك؟

أوضح أطباء الأسنان أنه يجب عليك تغيير فرشاة أسنانك في المتوسط كل شهرين أو عندما تتآكل شعيراتها.

هل يجب أن تغسل أسنانك قبل الإفطار أم بعده؟

نصح الأطباء بغسل الأسنان في الصباح قبل تناول الإفطار وأكدوا أنه لا ينبغي لنا أبدًا تنظيف أسناننا مباشرة بعد تناول أي وجبة.

وأوضحوا أنه يجب أن تترك 40 دقيقة على الأقل بعد تناول الوجبة قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، لذا فمن المنطقي تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار وليس بعده."

متى يستخدم غسول الفم؟

يمكنك استخدام غسول الفم لحالات معينة، على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من مرض اللثة أو لديك بعض القرح وتحتاج إلى الشفاء، أو كنت معرضًا لخطر كبير جدًا لتسوس الأسنان وقد أخبرك طبيب أسنانك أنك بحاجة إلى استخدام غسول الفم يمكنك ذلك، ولكن لا تستخدمه أبدًا بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، لأن مستوى الفلورايد الموجود في معجون أسنانك أعلى بكثير من أي شيء يمكن أن تجده في غسول الفم.

إذا كنت بحاجة إلى استخدام غسول الفم، فيمكنك استخدامه في وقت مختلف من اليوم. لذلك، على سبيل المثال، بعد الغداء، بدلاً من تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكنك استخدام غسول الفم والذي يمكن أن يمنحك طبقة واقية.

ونصح الخبراء بعدم استخدام غسول الفم إلا إذا طلب طبيبك ذلك، حيث تحتوي الكثير من غسولات الفم على مستوى عالٍ جدًا من الكحول، مما يمكن أن يخل بتوازن البكتيريا الجيدة والسيئة في فمك.

غسول الفم اللطيف هو مجرد ملح وماء لذلك، ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ، هذا أفضل من الغسول للشفاء، وللسيطرة على البكتيريا السيئة في فمك ولثتك.

هل غسول الفم سيئ بالنسبة لك؟

وحذر الأطباء من أن ارتفاع مستوى الكحول في العديد من غسولات الفم التجارية يمكن أن يقتل كل البكتيريا الجيدة في فمك، ولكن هناك الكثير من غسولات الفم الجيدة حقًا والتي يمكن استخدامها لحالات معينة.

( اليوم السابع)