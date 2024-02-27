إليك علامات قوة الجهاز المناعي

التمتع بالصحة ليست جملة تقال، بل إن هناك الكثير من العلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى أنك إما تتمتع بصحة جيدة مستقرة ونمط حياة صحي تتبعه، أو على النقيض صحتك ومناعتك متضررة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة فإن هناك علامات تشير إلى أن الإنسان يتمتع بصحة جيدة ومستقرة وفرص إصابته بالأمراض مستقبلاً أقل من غيره وهي:

قلة مرات الاصابة بالمرض فضلاً عن سرعة الاستشفاء والتعافي السريع من الاصابة فهذه كلها أدلة على سرعة استشفاء عالية لدى جهاز المناعة.

عندما تكون شاعرًا بالنشاط واليقظة على مدار ساعات اليوم المختلفة، هذه علامة جيدة جدًا على صحتك العامة وجهاز مناعتك القوي.

كلما كنت تستطيع السيطرة على وزنك ليصبح وزنا صحيا لفترة طويلة دون اضطراب وبين الصعود والهبوط فهذا الأمر دليل قاطع على تمتعك بمناعة وصحة قوية.

الجلد مرآة الجسم ولذلك في حالة الوجه وجلدك وجفافه من عدمه يعزز بنسبة كبيرة فرص تمتعك بصحة جيدة مستقرة ويؤكد ذلك.

عندما لا تعاني مشكلات في المفاصل وآلام بالعظام هذه العلامة جيدة وتوضح مرونة الجسم والمفاصل وقدرته على الحركة والتأقلم كما أنها تشير إلى مدى سلامة الصحة العضلية واضطراب الهيكليه للجسم.

كلما كانت الأسنان والضروس كاملة ولم يحدث فيها أمراض حادة أو تساقطت كلما كانت علامة جيدة على المناعة وقوة الجسم.

عدم الإصابة بالمزاجية والقدرة على السيطرة على المشاعر وكذلك القدرة على إدارة حالات التوتر والعصبية الشديدة تدل على سلامتك النفسية والجسدية أيضا والعقلية.

كلما كان جهازك الهضمي سليم وعدم شكواك من الإمساك أو الإسهال أو آلام البطن المتكررة أو الانزعاج أثناء عملية الإخراج كلما كنت تتمتع بصحة جسدية عالية.

( اليوم السابع)