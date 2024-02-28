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صحة
10 أعراض "غير عادية" تنذر بالسكري.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
28-02-2024
|
07:41
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هناك العديد من العلامات التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري مثل الشعور بالتعب أو الضعف، ولكن هناك أيضا المزيد من الأعراض "غير العادية" التي قد لا تلاحظها مثل رائحة الفم الكريهة.
الجلد داكن
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يمكن أن تكون البشرة الداكنة مؤشرا محتملا لوجود المرض، بما في ذلك وجود بقع عند منطقة الرقبة والفخذ والإبطين.
نفس برائحة الفاكهة
هذا العرض يُعرف على وجه التحديد باسم الحمض الكيتوني السكري.
عادة ما تخرج الكيتونات الزائدة في مجرى الدم من الجسم عن طريق البول، ولكن عندما يبدأ الجسم في تفتيت الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة كبديل لعدم القدرة على استخدام الأنسولين، فقد يؤدي ذلك إلى رائحة الفم الكريهة.
الدوار
مرض السكري يمكن أن يسبب الغثيان والدوار بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.
كما يمكن أن تؤدي الزيادة في مستويات الجلوكوز المرتفعة إلى التبول المستمر، مما قد يؤدي إلى الجفاف.
الالتهابات المتكررة
لسوء الحظ، يمكن لمرض السكري أن يضعف جهاز المناعة لديك مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
تغيرات الرؤية
التغيرات التي تطرأ على بصرك يمكن أن تشير أيضا إلى احتمال إصابتك بمرض السكري.
يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على مستويات السوائل في عينيك مما قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو صعوبة التركيز على الأشياء أو التورم حول عينيك.
تقلب المزاج
علامة أخرى لمرض السكري غير المشخص يمكن أن تكون تغيرا في حالتك المزاجية مثل الشعور بالانزعاج أكثر من المعتاد.
الحكة
مؤشر آخر على احتمال الإصابة بمرض السكري هو الشعور المفاجئ بالحكة أو تقشر الجلد، خاصة في اليدين والقدمين.
ألم الأطراف
ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يسبب تلف الأعصاب، قد تلاحظ خدرا أو وخزا أو إحساسا بالحرقان في أطرافك.
فم جاف
على الرغم من أن العديد من الأشخاص قد يعانون من جفاف الفم في بعض الأحيان، إلا أنه تم تصنيفه أيضا كعلامة رئيسية لمرض السكري.
فقدان الوزن
قد تلاحظ انخفاضا مفاجئا في وزن الجسم عندما يواجه جسمك صعوبة في إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح. (سكاي نيوز عربية)
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