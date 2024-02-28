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صحة

"خطر صحي قاتل" يرتبط بتدخين الحشيش.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-02-2024 | 10:26
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وجد تحليل حديث شمل 430 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة أن نبات القنب (أو الحشيش) يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وجمع الباحثون بيانات الدراسة بين عامي 2016 و2020 من "نظام مراقبة عوامل الخطر السلوكية"، وهو مسح وطني مقطعي سنوي يتم بإشراف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
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وتابع الفريق بيانات تعاطي القنب وما إذا كان مرتبطا بنتائج عكسية على القلب والأوعية الدموية بين عامة السكان البالغين، وبين الأشخاص الذين لم يدخنوا التبغ مطلقا أو استخدموا السجائر الإلكترونية. كما أخذوا في الاعتبار عدد الأيام التي يستخدم فيها الأفراد الحشيش شهريا.

ووجدت الدراسة أن القنب "بكل أشكاله" ارتبط بارتفاع عدد المشاكل القلبية وأمراض الأوعية الدموية (مرض القلب التاجي واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية)، وزادت احتمالات النتائج الضارة مع الاستخدام الأكثر تكرارا (عدد أيام أكثر في الشهر).

وكانت النتائج مماثلة بعد السيطرة على عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك استخدام التبغ و/أو السجائر الإلكترونية واستهلاك الكحول ومؤشر كتلة الجسم والسكري من النوع 2 والنشاط البدني.
 
كما وجد تحليل منفصل لمجموعة فرعية أصغر من البالغين الذين لم يدخنوا سجائر التبغ مطلقا أو سجائر النيكوتين الإلكترونية، وجود ارتباط كبير بين استخدام القنب وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. (روسيا اليوم) 
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