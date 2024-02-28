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صحة

فيروس خطير يغزو أميركا.. حامله يمكن أن ينشره لو اختفت أعراضه

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:14
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كشفت بيانات عن زيادة معدلات الإصابة بعدوى "نوروفيروس"، المصنف كأكثر الأسباب شيوعا لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأظهرت بيانات مركز السيطرة على الأمراض، أنه "في الأسبوع المنتهي في 17 شباط، جاءت أكثر من 12 بالمئة من اختبارات نوروفيروس إيجابية في أميركا". 
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وبحسب البيانات، "فإن الحالات ترتفع بشكل خاص في الشمال الشرقي من البلاد، حيث جاءت أكثر من 13 بالمئة من الاختبارات إيجابية".
وأوضحت البيانات، "أن هذه المستويات أقل مما كانت عليه في ذات التوقيت من الموسم الماضي، إذ كانت حوالي 15 بالمئة من الاختبارات إيجابية، على مستوى البلاد".

وذكر المركز، "أن عدوى نوروفيروس يمكن أن تنتشر عندما يلامس الشخص بشكل مباشر شخصا مصابا، أو عندما يتناول طعاما أو سوائل ملوثة بالفيروس، أو يلمس الأسطح الملوثة، ثم يضع أصابعه في فمه". 
كما حذر مركز السيطرة على الأمراض "سي دي سي"، من أن "الشخص المصاب يمكن أن ينشر فيروس نوروفيروس بعد أسبوعين أو أكثر من اختفاء الأعراض".(عربي21)

 
المصدر: عربي21
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