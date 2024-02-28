في حال التوقف عن أكل اللحم.. هذا ما سيحصل لجسمك

Advertisement

أشار اختصاصي التغذية داني ليفي وولينز "توفر اللحوم المغذيات الدقيقة الأساسية، مثل الفيتامينات ب المنشطة والحديد والزنك، كما أنها مصدر للبروتين الكامل".لكن في ظل انتشار النظام الغذائي النباتي، بدأ الناس يبحثون عن مصادر بديلة للبروتين الحيواني مثل العدس والتوفو والكينوا.وذكر الموقع أن هناك أيضًا عددا كبيرا من الأبحاث التي تدعم النظرية القائلة إن صحة الأمعاء تتحسن عند التوقف (أو على الأقل التقليل) من استهلاك اللحوم. بالنسبة للمبتدئين، من شأن التوقف عن تناول اللحوم تقليل بكتيريا الأمعاء المسببة للالتهابات.وقد كشفت دراسة نُشرت سنة 2017 في مجلة الطب الانتقالي وجود صلة بين مرض التهاب الأمعاء وزيادة استهلاك البروتين الحيواني. وتشمل أمراض التهاب الأمعاء مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، وكلاهما يظهر على شكل التهاب مزمن في أمعائك.وأظهرت دراسة أخرى نُشرت سنة 2010 في مجلة الدورية الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية وجود اختلاف في صحة الأمعاء بين الأطفال من دولة بوركينا فاسو الأفريقية والأطفال من أوروبا. وكشفت النتائج أن الأطفال في القرية الأفريقية الريفية الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف ومنخفض البروتين الحيواني كان لديهم تركيز متزايد من بكتيريا الأمعاء المرتبطة بانخفاض الالتهاب مقارنة بالأطفال الإيطاليين الذين كان لديهم المزيد من البكتيريا المسببة للالتهابات. وفيما يلي بعض التغيرات الأخرى التي قد تحدث عندما تقلل (أو توقف) استهلاك اللحوم.