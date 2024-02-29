جرثومة المعدة لدى الأطفال.. المخاطر والمضاعفات

جرثومة المعدة من المشاكل الصحية الشائعة بشكل كبير، وتنتج عن الإصابة بعدوى من تناول الطعام أو الشراب الملوث، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للتعامل مع أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال وعلاجها.

وجرثومة المعدة يمكن أن تصيب الأطفال أيضاً مثل الكبار أيضاً، وأوضح أن معظم الأطفال لا يظهر عليهم أى أعراض، لكن قد يحدث ألم بالبطن وقىء متكرر، لكنها نادرا ما تؤدي لأنيميا نقص الحديد.

ولا يجب إجراء اختبار لجرثومة المعدة في الأطفال طالما ليس لها أعراض، مضيفاً أنه إذا ظهر تحليل جرثومة المعدة إيجابي لطفلك يجب عدم حصول الطفل على أى علاج طالما لم تظهر عليه أعراض.

وعلاج جرثومة المعدة قد يؤثر على مناعة الطفل ويحدث مقاومة للمضادات الحيوية بعد ذلك، في المقابل وجود جرثومة المعدة لن يضر الطفل، لأنه ليس لها مضاعفات إلا في كبار السن، لذا لا داع لإجراء تحليل جرثومة المعدة أو علاجها بالنسبة للأطفال.

وجرثومة المعدة ليس لها علاقة بألم البطن الوظيفى المتكرر عند الأطفال، لذا لا بد من فحص الطفل جيدا من طبيب متخصص ويقيم حالته كويس ويحدد هل آلام البطن دى تحتاج لفحوصات وتحاليل أم لا.