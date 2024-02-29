Advertisement

صحة

جرثومة المعدة لدى الأطفال.. المخاطر والمضاعفات

Lebanon 24
29-02-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1169931-638448272320229914.jpeg
Doc-P-1169931-638448272320229914.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

جرثومة المعدة من المشاكل الصحية الشائعة بشكل كبير، وتنتج عن الإصابة بعدوى من تناول الطعام أو الشراب الملوث، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للتعامل مع أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال وعلاجها.

وجرثومة المعدة يمكن أن تصيب الأطفال أيضاً مثل الكبار أيضاً، وأوضح أن معظم الأطفال لا يظهر عليهم أى أعراض، لكن قد يحدث ألم بالبطن وقىء متكرر، لكنها نادرا ما تؤدي لأنيميا نقص الحديد.

 ولا يجب إجراء اختبار لجرثومة المعدة في الأطفال طالما ليس لها أعراض، مضيفاً أنه إذا ظهر تحليل جرثومة المعدة إيجابي لطفلك يجب عدم حصول الطفل على أى علاج طالما لم تظهر عليه أعراض.

 وعلاج جرثومة المعدة قد يؤثر على  مناعة الطفل ويحدث مقاومة للمضادات الحيوية بعد ذلك، في المقابل وجود جرثومة المعدة لن يضر الطفل، لأنه ليس لها مضاعفات إلا في كبار السن، لذا لا داع لإجراء تحليل جرثومة المعدة أو علاجها بالنسبة للأطفال.

 وجرثومة المعدة ليس لها علاقة بألم البطن الوظيفى  المتكرر عند الأطفال، لذا لا بد من فحص الطفل جيدا من طبيب متخصص ويقيم حالته كويس ويحدد هل آلام البطن دى تحتاج لفحوصات وتحاليل أم لا.

 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2024-02-29
10:00 | 2024-02-29
07:30 | 2024-02-29
03:32 | 2024-02-29
02:30 | 2024-02-29
01:05 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24