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صحة

تجنّبوا هذه الأخطاء عند تناول السوشي

Lebanon 24
29-02-2024 | 23:00
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يحب الكثير من الأشخاص أكلة السوشى وهى الأكلة الصينية الشهيرة المصنوعة من الأسماك النيئة التى قد تكون خطيرة جدا على صحتك وهناك طرق صحية يمكنك تناول السوشى بها.

والأسماك النيئة تحتوى على بكتيريا وطفيليات تصيب الجهاز الهضمي ويمكن أن تنتقل للكبد وتسبب أمراض خطيرة.

 ووفقا للدراسات العلمية والأبحاث وجد العلماء كوكتيل من البكتيريا التى تصيب الجهاز الهضى وتسبب الأمراض المعدية وطفيليات وبكتيريا تسبب التسمم الغذائى في عينات من السوشى النيئ.

 والأسماك وهى حية تصاب بهذه الطفيليات وتظل حية فى لحم الأسماك حتى بعد صيدها، لذا يجب طهيها لقتل أى بكتيريا فيها.

 والسوشى المقلي يساعد فى قتل معظم الطفيليات الموجودة فى السمك بسبب حرارة الزيت، لكن في نفس الوقت عملية القلي ليست صحية بشكل عام للجسم كما أنها تضيف سعرات حرارية وتساهم فى زيادة الوزن.

 والطريقة الأكثر صحية لتناول السوشى هى طهيه على البخار حتى تمام التسوية، وبذلك تضمن قتل أى طفيليات وكذلك عدم تناول سعرات حرارية زائدة فى جسمك.

 
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