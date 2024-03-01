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صحة

تحذير مهم.. هذا ما يفعله النوم على البطن بصحتك

Lebanon 24
01-03-2024 | 08:01
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يفضل كثير من الناس النوم على البطن ليلا، لكن الخبراء يحذرون من مخاطر ذلك على العضلات ومنطقة أسفل الظهر.

وأكد خبراء النوم أن ما يحدث لجسمك عندما تنام على بطنك هو الأسوأ إلى حد كبير، مقارنة بأوضاع النوم الأخرى، حيث تتعرض عضلاتك لضغط كبير، وهذا ما يفسر حالة التوتر التي يشعر بها من ينام بتلك الوضعية.
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ووفقا لأخصائي تقويم العظام أندرو بانج، فإن "منطقة أسفل الظهر تتعرض للضغط أثناء النهار أيضا من خلال ممارسة الأنشطة اليومية، وتعتبر فترة الليل فترة مناسبة لجعل عضلات تلك المنطقة مرتاحة".
 
قال بانج: "النوم على المعدة لا يمنح تلك العضلات فرصة للراحة والتعافي، إن عدم الحفاظ على العمود الفقري خلال النوم يمكن أن يضع ضغطا على عضلات مختلفة في جسمك".
 
وإذا كنت معتادا على رفع ذراعيك للأعلى أو دسهما تحت الوسادة أثناء النوم على بطنك، فإنك تضيف أيضا ضغطا على عضلات كتفيك.

يتخذ بعض الذين ينامون على البطن وضعية ثني إحدى ساقيهم إلى جانبهم أثناء النوم، وهذا ليس مريحا للعضلات إطلاقا. (سكاي نيوز عربية) 
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