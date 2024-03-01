Advertisement

صحة

تعرّف على أنواع الربو المختلفة

Lebanon 24
01-03-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1170365-638449216917208727.jpg
Doc-P-1170365-638449216917208727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الربو حالة تنفسية مزمنة تؤثر على ملايين الأفراد فى جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض تتراوح من الصفير الخفيف إلى صعوبات شديدة فى التنفس.

  أنواع الربو المختلفة وكيف يمكن علاجها

 . الربو التحسسى

الربو التحسسى، هو النوع الأكثر شيوعًا من الربو يتم تحفيزه عن طريق التعرض لمسببات حساسية محددة مثل عث الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة وجراثيم العفن وبعض الأطعمة.

الربو غير التحسسى

لا يحدث هذا النوع فى المقام الأول بسبب مسببات الحساسية، لكن بسبب عوامل أخرى مثل المهيجات أو التهابات الجهاز التنفسى أو التمارين الرياضية أو الهواء البارد أو التوتر أو بعض الأدوية، ولا ينطوى الربو غير التأتبى على رد فعل تحسسى تجاه مواد معينة.

. الربو الناجم عن الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تؤدى إلى ظهور أعراض الربو لدى الأفراد الذين يعانون من الربو أو ليس لديهم تاريخ فى الإصابة به قد يسبب تهيج وتضيق المسالك الهوائية، ما يؤدى إلى أعراض مثل السعال وضيق الصدر وضيق التنفس، يشمل العلاج التوقف عن تناول الدواء المخالف واستخدام أدوية بديلة تحت إشراف طبى.

.الربو المهنى

يحدث الربو المهنى بسبب التعرض لمواد مختلفة تعرف باسم محسسات الجهاز التنفسى فى مكان العمل، يمكن أن تشمل هذه المواد الكيميائية والغبار والغازات والأبخرة والعوامل البيولوجية مثل بروتينات وبر الحيوانات أو الإنزيمات المستخدمة فى صناعات معينة.

 . الربو الناجم عن ممارسة الرياضة

يحدث الربو الناجم عن ممارسة الرياضة نتيجة للمجهود البدنى المكثف أو الطويل، ما يؤدى إلى انقباض مجرى الهواء والالتهاب، عوامل مثل الهواء الجاف أو البارد، وارتفاع عدد حبوب اللقاح، والتعرض لمسببات الحساسية المحمولة جوا أثناء ممارسة الرياضة يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الأعراض.

( اليوم السابع)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:30 | 2024-03-01
10:30 | 2024-03-01
08:01 | 2024-03-01
04:09 | 2024-03-01
02:23 | 2024-03-01
23:56 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24