تعرّف على أنواع الربو المختلفة

الربو حالة تنفسية مزمنة تؤثر على ملايين الأفراد فى جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض تتراوح من الصفير الخفيف إلى صعوبات شديدة فى التنفس.

أنواع الربو المختلفة وكيف يمكن علاجها

. الربو التحسسى

الربو التحسسى، هو النوع الأكثر شيوعًا من الربو يتم تحفيزه عن طريق التعرض لمسببات حساسية محددة مثل عث الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة وجراثيم العفن وبعض الأطعمة.

. الربو غير التحسسى

لا يحدث هذا النوع فى المقام الأول بسبب مسببات الحساسية، لكن بسبب عوامل أخرى مثل المهيجات أو التهابات الجهاز التنفسى أو التمارين الرياضية أو الهواء البارد أو التوتر أو بعض الأدوية، ولا ينطوى الربو غير التأتبى على رد فعل تحسسى تجاه مواد معينة.

. الربو الناجم عن الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تؤدى إلى ظهور أعراض الربو لدى الأفراد الذين يعانون من الربو أو ليس لديهم تاريخ فى الإصابة به قد يسبب تهيج وتضيق المسالك الهوائية، ما يؤدى إلى أعراض مثل السعال وضيق الصدر وضيق التنفس، يشمل العلاج التوقف عن تناول الدواء المخالف واستخدام أدوية بديلة تحت إشراف طبى.

.الربو المهنى

يحدث الربو المهنى بسبب التعرض لمواد مختلفة تعرف باسم محسسات الجهاز التنفسى فى مكان العمل، يمكن أن تشمل هذه المواد الكيميائية والغبار والغازات والأبخرة والعوامل البيولوجية مثل بروتينات وبر الحيوانات أو الإنزيمات المستخدمة فى صناعات معينة.

. الربو الناجم عن ممارسة الرياضة

يحدث الربو الناجم عن ممارسة الرياضة نتيجة للمجهود البدنى المكثف أو الطويل، ما يؤدى إلى انقباض مجرى الهواء والالتهاب، عوامل مثل الهواء الجاف أو البارد، وارتفاع عدد حبوب اللقاح، والتعرض لمسببات الحساسية المحمولة جوا أثناء ممارسة الرياضة يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الأعراض.

( اليوم السابع)