أعراض ضعف عضلة القلب

ضعف عضلة القلب من المشاكل الصحية التى يصاب بها القلب، وتتسبب فى تعرضه للكثير من المضاعفات الصحية، فيتعرض المصاب لصعوبة ضخ الدم المحمل بالأكسجين من قلبه إلى باقى أعضاء جسده، وهنا تزداد فرص التعرض للمشاكل الصحية المختلفة.

وضعف عضلة القلب يتسبب فى الإصابة بفشل القلب، وذلك عند تجاهل العلاج.

وأن ضعف عضلة القلب من الأمور المسببة لعدم قدرة القلب فى القيام بوظيفته، أى عدم القدرة على ضخ الدم المحمل بالأكسجين من القلب إلى الجسم، وهذا قد يعرض المصاب لاحتباس السوائل فى الجسم، ويتعرض لتورم فى الساقين والقدمين.

وهناك العديد من المصاعفات الصحية التى يتعرض لها المصاب بضعف عضلة القلب، وتتسبب فى تعرضه لبعض المشاكل، ومنها تورم أطراف الجسم، بالإضافة إلى حدوث مشاكل فى الكلى وأشهرها القصور، لافتا إلى أنه نظرا لقلة تدفق الدم إلى المخ يزيد من فرص تعرض المصاب بالاكتئاب.

وهناك بعض العلاجات المسئولة عن تقوية عضلة القلب، والتى تساهم بشكل كبير فى تقليل المضاعفات الصحية المرتبطة بالأمر.

النصائح الصحية التى تساهم فى تقليل فرص التعرض لمشاكل صحية فى عضلة القلب، ومنها:

- تنظيم ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع.

- تنظيم نسبة الكوليسترول فى الدم.

- تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الموالح والأطعمة الدسمة.

( اليوم السابع)