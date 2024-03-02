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صحة

خفايا تتحكم بضغط الدم وتسبب الوفاة.. تعرفوا على ابرزها

Lebanon 24
02-03-2024 | 00:04
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لا شك في أن ارتفاع ضغط الدم في جسم الإنسان يعتبر أحد أكثر الأمراض شيوعاً، والتي تؤدي إلى الوفاة فوراً وبشكل مفاجئ.
خفايا كثيرة
وبينما يعلم الجميع العناوين الرئيسية التي من شأنها التسبب بالمرض، تبقى الخفايا أكثر.
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فقد كشفت اختصاصية التغذية اللبنانية، كارلا حبيب مراد، عن أسباب غير مألوفة لهذا المرض، وأكدت أن التوتر العصبي أحد أهمها.
كما كشفت أن بعض المأكولات لها دور كبير أيضاً، موضحة أن النظام الغذائي، أو العادات التي اكتسبها الإنسان على مدى الوقت لها التأثير الأقوى.

رغم هذا فقد أوضحت في مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام، أن لدى الجميع القدرة على إحداث تغيير، ونصحت بزيادة استهلاك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات مع التقليل من تناول اللحوم المدهنة والأطعمة الغنية بالملح.

وشددت على ضرورة عدم إغفال خطورة السُكَّريَّات المخفية في بعض المشروبات وكذلك الملح.

ونصحت بالتحرُّك أي المشي مدة 30 دقيقة يوميا، فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثير عجيب.
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