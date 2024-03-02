هل يفيد شرب زيت الزيتون الصحة؟ تقرير يجيب

ناقش تقريرإحدى أحدث الصرعات التي تروج لها نجمات هوليوود، وهي تناول جرعات يومية من زيت الزيتون، لمعرفة الفوائد المحتملة من هذا الإجراء.

Advertisement

ووفق "ذا كونفيرسيشن"، انتشر مؤخراً على "تيك توك" أن بعض المشاهير، مثل كورتني كارداشيان وبيونسيه وغوينث بالترو وجنيفر لوبيز، ينسبن الفضل لتوهج بشرتهن إلى تناول جرعات يومية من زيت الزيتون، وليس إلى البوتوكس أو غيره.وأدى ذلك إلى رواج لقطات فيديو لمؤثرين يعلنون عن مجموعة واسعة من الفوائد الصحية لشرب جرعات من زيت الزيتون، بدءاً من تحسين عملية الهضم وحتى إزالة حب الشباب.لكن الحقيقة التي يؤكدها التقرير أن إدراج زيت الزيتون البكر الممتاز في النظام الغذائي يظهر تأثيرات مشجعة في مجموعة متنوعة من الأمراض الالتهابية والطبية، ويمكن أن يدعم إدارة الوزن شرط استخدامه بجرعة مناسبة.وتساهم إضافة زيت الزيتون إلى الطعام في خفض الكوليسترول الضار، ما يعزّز صحة القلب، ويحميه من النوبات والجلطات.ومع ذلك، تحتوي ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون على 28 غم من الدهون (238 سعرة حرارية) و3.8 غم من الدهون المشبعة أي ما يعادل 19% من الاستهلاك اليومي الموصى به.لذلك، تعد إضافة كميات صغيرة من زيت الزيتون إلى وجبات الطعام على مدار اليوم طريقة أكثر توازناً وشهية لدمج الدهون الصحية في النظام الغذائي.أما ادعاء كورتني كارداشيان بأنه: "يُنصح بتناول زيت الزيتون البكر الممتاز في الصباح على معدة فارغة حتى يتمكن الزيت من تغطية وتحييد جدران المعدة"، فلا يوجد دليل علمي يشير إلى صحة هذا.وعلى عكس زيت الزيتون، يتمتع الزيتون بفائدة إضافية تتمثل في محتواه العالي من الألياف، مزيج الدهون والألياف يعزز الشعور بالشبع، مما يجعل الزيتون إضافة مغذية للنظام الغذائي.من ناحية أخرى، يؤدي استخدام زيت الزيتون للعناية بالبشرة إلى تفاقم حب الشباب والإكزيما.