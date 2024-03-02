7 نصائح لتقليل خطر فقدان السمع.. تعرفوا إليها

الأذن جزء هام من الجسم، ويمكن أن يؤدي تلف الهياكل الحساسة بداخلها إلى فقدان السمع وحدوث مشكلات في التوازن، وربما يحدث هذا الأمر فجأة أو بمرور الوقت، فمن الشائع أن يعاني البالغون من فقدان السمع، ومشكلات في التوازن مع التقدم في العمر.

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نصائح لحماية السمع:

- وضع السجاد لامتصاص الصوت.

- إغلاق النوافذ والأبواب لمنع ضوضاء حركة المرور.

- وضع وسادات تحت الأجهزة التي تصدر أصواتاً مزعجة، وعدم تشغيل أجهزة متعددة في نفس الوقت.

- تقليل التعرض للضوضاء العالية، والحصول على فترات راحة من التعرض الطويل للضوضاء مرتفعة الصوت.

- ارتداء واقي للسمع عند الانخراط في أنشطة صاخبة، اختيار الأجهزة التي تناسب الأذنين، وعادة ما توجد ملصقات على جميع أجهزة حماية السمع بتصنيفات تقليل الضوضاء.

- استخدام أغطية أذن مريحة المقاس، أو ارتداء أغطية أذن مع سدادات أذن لتقليل الضوضاء أكثر، ويكون هذا مفيداً خاصةً عند استخدام أدوات كهربائية عالية الصوت أو معدات العشب.

- توفير أغطية الأذن المصممة خصيصاً للرضع والأطفال الصغار. (الشرق)