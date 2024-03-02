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ومن بين هؤلاء المليار، هناك أطفال ومراهقون، وفقا للتقديرات التي نُشِرت قبل أيام قليلة من اليوم العالمي للسمنة في الرابع من آذار تظهر تسارع هذه الآفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.وأظهرت الدراسة الجديدة -التي نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية البريطانية وساهمت فيها منظمة الصحة- أن معدلات السمنة بين البالغين زادت في كل أنحاء العالم أكثر من الضعف ما بين عامي 1990 و2022، و4 مرات لدى الأطفال والمراهقين بين 5 و19 سنة.وأصبحت السمنة منتشرة إلى درجة أنها أصبحت أكثر شيوعا من النحافة في معظم البلدان، ومن بينها دول عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل واجهت صعوبات في السابق مع سوء التغذية.وقال ماجد عزتي، كبير الباحثين في الدراسة التي نشرت في مجلة ذا لانسيت، الخميس، والأستاذ بكلية إمبريال كوليدج لندن "إن عددا مذهلا من الأشخاص مصابون بالسمنة".وتستند هذه النتائج، التي تعتبر من أكثر التقديرات المستقلة موثوقية، إلى بيانات من أكثر من 220 مليون شخص في أكثر من 190 دولة.وذكر عزتي أنه رغم استقرار معدلات السمنة في العديد من الدول الثرية، فإنها ترتفع بسرعة في أماكن أخرى. وفي حين أن نقص الوزن أصبح أقل شيوعا على مستوى العالم، فإنه لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في العديد من البلدان، مما يترك أعدادا متزايدة من الدول تواجه ما يعرف باسم "العبء المزدوج" لسوء التغذية.وقالت الدراسة إن معدلات السمنة لدى البالغين زادت بأكثر من المثل بين عامي 1990 و2022، وبأكثر من 4 أمثال بين الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما.ووجد أنه خلال الفترة نفسها، انخفضت نسبة الفتيات والفتيان والبالغين الذين يعتبرون نحفاء بمقدار الخمس والثلث والنصف على الترتيب.ووصف عزتي ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال بأنه "مقلق جدا". وقال في الوقت نفسه إن مئات الملايين ليس لديهم ما يكفي من الطعام.