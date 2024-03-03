أسباب تغير موعد الدورة الشهرية

اضطراب الدورة الشهرية وانقطاعها في كثير من الأحيان، قد يكون من أكثر الاضطرابات التي تعانى منها الكثير من السيدات والفتيات في مراحل مختلفة من العمر.

وإن الكثير من الأسباب والعوامل يمكن من خلالها أن تضطرب وتتغير دورة المرأة الشهرية، من شهر إلى آخر وفى أوقات مختلفة أيضًا، فالحمل هو أول وأهم الأسباب بحيث تختفى الدورة مع أول شهر للحمل وبدء تكون الجنين، وبعض الفتيات والسيدات اللاتى يعانين من مشكلات صحية أو أمراض مختلفة قد يصبحن عرضة لتأخر الدورة الشهرية أو انقطاعها بشكل مفاجئ، ومن بينها اضطرابات وأمراض الرحم كمشكلات البطانة المختلفة، فضلا عن مشكلات أكياس الرحم وتكيسات المبيض، ونصحت بضرورة العرض على مختص إذا ما عانت المرأة من اضطرابات بالدورة الشهرية لمعرفة الأسباب وحلها وعلاجها.

وفى السياق ذاته أكد تقرير نشر في موقع بيزنيس إنسايدر أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤثر على الدورة الشهرية وتسبب تأخرها، منها، وسائل تحديد النسل ومنعه قد تسبب هذا العرض في الشهور الأولى من استخدامها.

وأضاف التقرير أيضًا أن بعض السيدات اللاتى اقتربن من مرحلة انقطاع الطمث وسن اليأس، قد يعانين من بعض الانقطاعات غير المنتظمة للدورة الشهرية، وكذلك مرحلة البلوغ عند الفتيات التي تضطرب فيها الدورة الشهرية، إضافة للعوامل النفسية كالضغط والتوتر النفسى والاضطربات النفسية.