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صحة

كيف نتخلص من رائحة الفم الكريهة؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 02:10
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قد تؤثر رائحة الفم الكريهة عليك سلبًا في علاقتك بما حولك وقد تؤثر في نفسيتك بصورة أكبر، على الرغم من أن سوء نظافة الفم يعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك، إلا أن الأسباب الكامنة الأخرى، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الجهاز التنفسي، يمكن أن تساهم أيضًا في ذلك.

وفقًا لموقع "onlymyhealth" فإن رائحة الفم الكريهة تنتج عن مزيج من التنفس مع مركبات كريهة الرائحة، مثل مركبات الكبريت المتطايرة التي تنشأ من مناطق مختلفة من الفم، منها التجويف والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي العلوي.

 عندما يتعلق الأمر بمنع رائحة الفم الكريهة، يقال إن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يساعد، ومع ذلك، فإن تنظيف اللسان هو خطوة مهمة قد تفوتك.

هل تنظيف اللسان يساعد في منع رائحة الفم الكريهة؟

يمثل اللسان بؤرة لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة، مما يؤدي إلى تكوين طبقة اللسان، تشير الأبحاث إلى أن طلاء اللسان يلعب دورًا رئيسيًا في التسبب في رائحة الفم الكريهة. وهذا يجعل نظافة اللسان ضرورية.

 تتضمن نظافة اللسان بشكل مثالي تنظيف اللسان يوميًا باستخدام كاشطات اللسان وفرشاة الأسنان.

كيف تنظف لسانك بشكل فعال؟

فيما يلي دليل خطوة بخطوة لاستخدام كاشطات اللسان:

 -ضع اللسان بعيدًا عن الفم قدر الإمكان.

-ضع منظف أو مكشطة اللسان في المنطقة الخلفية قدر الإمكان.

-بعد ذلك، استخدم القوة على المكشطة لتنظيف سطح اللسان، مع التأكد من أنها ستلامس اللسان بأكمله.

-اسحب منظف اللسان ببطء إلى مقدمة الفم.

-نظف الجهاز من خلال وضعه تحت تيار من الماء الجاري.

-استمر في تكرار إجراءات الكشط عدة مرات وتأكد من تخزين أجهزة التنظيف بشكل صحيح.

( اليوم السابع)
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