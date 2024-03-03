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يحرص الكثيرون على اتباع نمط غذائي صحي معين، مثل تناول الأطعمة النباتية، إلا أنّ الأمر مع ذلك يتطلب تفانيًا كبيرًا للالتزام به.ولذلك، أعرب خبراء الصحة النفسية عن قلقهم المتزايد إزاء الأشخاص الذين يتحكّم بهم نظامهم الغذائي، والذي سرعان ما يتطوّر إلى حالة من الهوس.ويُعد "الأورثوريكسيا" اضطرابًا في تناول الطعام، وهو غير مدرج في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، أي الدليل الرسمي للتقييم السريري الخاص بحالات الصحة النفسية.ولاحظ الأطباء ارتفاعًا في حالات "الأورثوريكسيا"، وفقًا للمعالجة جينيفر رولين، مؤسسة مركز اضطرابات الأكل في مدينة روكفيل، بولاية ماريلاند.وقالت الطبيبة جنيفر غاودياني، وهي طبيبة اضطرابات الأكل والمؤسسة والمديرة الطبية لعيادة غاودياني في دنفر، أن "الأورثوريكسيا" هو التركيز على الأكل "النظيف"، كما هو محدد، وذلك من خلال مجموعة من القواعد التي تعتمد على أفراد معينين والسياق الذي يعيشون فيه.ووجدت دراسة أجريت، في تشرين الثاني العام 2023، أن حوالي 3 من كل 10 مشاركين أظهروا علامات "الأورثوريكسيا".