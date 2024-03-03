Advertisement

صحة

احذروه.. اللون البني للقيء يدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
03-03-2024 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1170960-638450828798517671.jpg
Doc-P-1170960-638450828798517671.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن اللون البني للقيء يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بمشكلة صحية خطيرة تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة.

وأوضحت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود براز في القيء، بسبب الانسداد المعوي، والذي تكمن أسبابه في التهاب البنكرياس أو حصوات المرارة أو الأورام.
Advertisement
وتتمثل الأعراض الأخرى للانسداد المعوي في آلام البطن الشديدة والغثيان والانتفاخ والإمساك، بالإضافة إلى انبعاث رائحة براز من القيء.

وأضافت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود دم في القيء، والذي يشير إلى حدوث نزيف في الجهاز الهضمي، على سبيل المثل بسبب قرحة في المعدة أو في الاثني عشر.

وعلى أية حال، يمثل اللون البني للقيء حالة طبية طارئة تستدعي استشارة الطبيب على الفور، لا سيما إذا كان القيء مصحوباً بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، والتنفس السريع، وسرعة ضربات القلب، والتدهور السريع في الحالة الصحية العامة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:50 | 2024-03-03
09:01 | 2024-03-03
04:00 | 2024-03-03
02:10 | 2024-03-03
00:30 | 2024-03-03
23:00 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24