16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا يُفضل تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال؟
Lebanon 24
03-03-2024
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية إنه من الأفضل تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال، لاحتوائه على فيتامين C، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.
وعلى العكس من ذلك ينبغي عدم تناول أقراص الحديد مع الكولا أو الشاي أو القهوة أو الحليب أو المياه المعدنية، نظراً لأن هذه المشروبات تحد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.
Advertisement
وللسبب ذاته، لا يجوز أيضاً تناول أقراص الحديد عند تناول وجبة الطعام، حيث ينبغي تناول أقراص الحديد بنحو ساعة إلى نصف ساعة قبل تناول وجبة الطعام أو بعد تناول الوجبة بساعتين.
مَن يحتاج إلى أقراص الحديد؟
ومن ناحية أخرى، أشارت الغرفة إلى أنه يتم اللجوء إلى أقراص الحديد، عندما يكون نقص الحديد في الجسم شديداً، ولا يمكن تغطيته من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والخضراوات الخضراء والبقوليات.
وأوضحت الغرفة أن الأعراض الدالة على نقص الحديد بالجسم تتمثل في التعب المستمر وضعف التركيز وتساقط الشعر وتشقق زوايا الفم وحرقان اللسان.
وأشارت إلى أن الأشخاص الأكثر عُرضة لنقص الحديد هم النساء بصفة عامة والحوامل والرياضيون ومرضى الغسيل الكلوي بصفة خاصة، مع العلم أنه يمكن التحقق من نقص الحديد بالجسم من خلال فحص الدم.
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
01:45 | 2024-03-03
03/03/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من قلب الضاحية.. شاهدوا ماذا حصل داخل "صيدلية"!
Lebanon 24
فيديو من قلب الضاحية.. شاهدوا ماذا حصل داخل "صيدلية"!
00:01 | 2024-03-03
03/03/2024 12:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"بترول" لبنان الأبيض.. قرية "الغزلان" الكسروانية تُنافس عالمياً (صور وفيديو)
Lebanon 24
"بترول" لبنان الأبيض.. قرية "الغزلان" الكسروانية تُنافس عالمياً (صور وفيديو)
02:30 | 2024-03-03
03/03/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط مصدومون بالجواب: "ما تعزبوا حالكن.. ما بدّن"
Lebanon 24
ضباط مصدومون بالجواب: "ما تعزبوا حالكن.. ما بدّن"
01:30 | 2024-03-03
03/03/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ داخل "حزب الله": تجنبوا هذا الأمر
Lebanon 24
نداءٌ داخل "حزب الله": تجنبوا هذا الأمر
02:15 | 2024-03-03
03/03/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:08 | 2024-03-03
احذروه.. اللون البني للقيء يدق ناقوس الخطر
09:01 | 2024-03-03
معدلات الـ"أورثوريكسيا" ترتفع... اضطراب هوس الغذاء الصحي يثير القلق!
04:00 | 2024-03-03
الصيام والأطفال... نصائح ومحاذير
02:10 | 2024-03-03
كيف نتخلص من رائحة الفم الكريهة؟
00:30 | 2024-03-03
أسباب تغير موعد الدورة الشهرية
23:00 | 2024-03-02
تضيق القناة الشوكية.. إليكم الأسباب والأعراض
فيديو
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
03/03/2024 22:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
03/03/2024 22:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
03/03/2024 22:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24