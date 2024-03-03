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صحة

لماذا يُفضل تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 11:50
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قالت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية إنه من الأفضل تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال، لاحتوائه على فيتامين C، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.

وعلى العكس من ذلك ينبغي عدم تناول أقراص الحديد مع الكولا أو الشاي أو القهوة أو الحليب أو المياه المعدنية، نظراً لأن هذه المشروبات تحد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.
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وللسبب ذاته، لا يجوز أيضاً تناول أقراص الحديد عند تناول وجبة الطعام، حيث ينبغي تناول أقراص الحديد بنحو ساعة إلى نصف ساعة قبل تناول وجبة الطعام أو بعد تناول الوجبة بساعتين.
مَن يحتاج إلى أقراص الحديد؟
ومن ناحية أخرى، أشارت الغرفة إلى أنه يتم اللجوء إلى أقراص الحديد، عندما يكون نقص الحديد في الجسم شديداً، ولا يمكن تغطيته من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والخضراوات الخضراء والبقوليات.
وأوضحت الغرفة أن الأعراض الدالة على نقص الحديد بالجسم تتمثل في التعب المستمر وضعف التركيز وتساقط الشعر وتشقق زوايا الفم وحرقان اللسان.

وأشارت إلى أن الأشخاص الأكثر عُرضة لنقص الحديد هم النساء بصفة عامة والحوامل والرياضيون ومرضى الغسيل الكلوي بصفة خاصة، مع العلم أنه يمكن التحقق من نقص الحديد بالجسم من خلال فحص الدم.
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