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صحة
أطعمة ومشروبات للصباح تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الكرش
Lebanon 24
03-03-2024
|
16:00
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يهتم الكثيرون بإنقاص الوزن من أجل صحة أفضل، حيث إن التخلص من الدهون الزائدة يساعد على الوقاية من احتمالات الإصابة بالعديد من الأمراض. بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "Money Control"، فإن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن يساعد تناولها بشكل يومي في إنقاص وزن الجسم عن طريق زيادة مستويات حرق دهون البطن، كما يلي:
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1. الزبادي
بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات على شكل سكريات بسيطة يعد الزبادي وجبة خفيفة ممتازة لتزويد الطاقة. تساعد عناصره الغذائية، مثل اللاكتوز والغلاكتوز، على توفير الطاقة الطبيعية عند هضمها مما يمنح شعورا بالامتلاء.
2. الموز
يعتبر الموز من أفضل الأطعمة التي توفر الطاقة بسبب احتوائه على مستويات عالية بشكل طبيعي من البوتاسيوم والكربوهيدرات وفيتامين B6. كما أن الموز وجبة خفيفة رائعة بعد ممارسة تمارين الصباح الرياضية، بما يضيف الطاقة ويساعد على منع الشعور بالتعب.
3. زيوت طبيعية
يوجد أيضًا خيار رائع آخر يمكن أن يحافظ على مستويات الطاقة ويُحسن استجابة الأنسولين، بل ويقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يمكن أن يسهم تناول مصدر للدهون الجيدة مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون والسمن الطبيعي في تحقيق تلك الأهداف.
4. مشروب قلوي دافئ
إن تناول مشروب قلوي يتكون من عشبة الليمون والنعناع والزنجبيل الطازج مضافًا إليه ماء دافئ يساعد على تحسين عملية الهضم، علاوة على أنه يوفر خصائص مضادة للأكسدة رائعة.
5. العصائر
إذا كان الشخص يفضل تناول مشروب بارد، فإن العصير المصنوع من الفواكه والشوفان والزبادي أو الحليب يعد خيارًا رائعًا للحصول على الطاقة. كما أن هناك مشروبا صحيا آخر هو العصير الأخضر مع الموز ومسحوق البروتين والمورينغا والسبانخ المسلوقة.
6. مشروب الليمون وخل التفاح
يمكن أن يساعد تناول مشروب ساخن يتكون من عصير الليمون، الغني بفيتامين C، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويوفر الطاقة، إلى جانب ما يوفره خل التفاح من تأثير طارد للسموم من الجهاز الهضمي يؤدي إلى نتائج صحية جيدة.
7. شاي الأعشاب
تحتوي معظم أنواع الشاي على الكافيين، وهناك بعض الأنواع التي تكون خالية من الكافيين بشكل طبيعي. يمكن تجربة شاي البابونج أو النعناع أو الزنجبيل. يساعد تناول أي منها على تهدئة العقل والجسم، مع توفير دفعة من الترطيب والنكهة.
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