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صحة

طبيب يكشف: زيادة حجم الخصر علامة على الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي الخطيرة

Lebanon 24
04-03-2024 | 07:51
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يلاحظ الوزن الزائد لدى الكثير من الأشخاص. ولكن تتطور لدى بعضهم حالة خطيرة، وهي متلازمة التمثيل الغذائي، التي تؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والوفاة المبكرة.

ويوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الحالات التي يرتبط فيها الوزن الزائد بظهور "الرباعية القاتلة".
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ووفقا له، زيادة كتلة الدهون في منطقة البطن، هي إحدى علامات متلازمة التمثيل الغذائي، التي تكمن خطورتها في أنها السبب في السمنة والنوع الثاني من داء السكري، وارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين واضطراب وظائف الكلى. لذلك ينصح بالانتباه إلى أي زيادة طفيفة بالوزن.

ويقول: "يمكن أن تشكل زيادة طفيفة في الوزن خطورة فعلا. فالبعض لا يولي أي اهتمام عند زيادة وزنه بمقدار خمسة كيلوغرامات. وهذا غير صحيح لأن على الشخص مراقبة وزنه دائما".

ووفقا له، إذا كان لدى الرجال محيط خصر أكبر من 102 سم، والنساء أكبر من 88 سم، هم في دائرة الخطر.

ويوصي الطبيب لتجنب هذه العواقب الوخيمة بضرورة اتباع نظام غذائي صحي والتحرك أكثر وممارسة التمارين الرياضية وعلاج الأمراض التي بدأت تتطور. (روسيا اليوم) 
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