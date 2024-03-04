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صحة

قد تؤثّر سلبًا على طاقتك.. احذروا هذه العادات

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:00
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التمثيل الغذائي هو العملية البيوكيميائية التي تساعد طعامك على التحول إلى طاقة. ومع ذلك، فإن عادات نمط الحياة السيئة وعوامل أخرى تعوق عملية التمثيل الغذائي ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة.

ولاستعادة الطاقة المفقودة، من الضروري معرفة العادات والعوامل السيئة التي تؤدي إلى فقدان الطاقة، وذلك وفق ما أفاد موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.
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تقول دراسة إن التعرض للضوء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنظيم النوم والاستيقاظ، وأنماط النشاط وتناول الطعام، ودرجة حرارة الجسم، واستقلاب الطاقة.

وترتبط الاضطرابات بسبب الضوء باضطرابات التمثيل الغذائي مثل زيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري. فيما كشفت الأبحاث أن الخصائص المختلفة للضوء تؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

تعد عادات الأكل غير الصحية وتناول الوجبات السريعة بشكل كبير من الأسباب الرئيسية للسمنة والسكري والمشاكل المرتبطة بالقلب.

فالأطعمة السريعة والمعالجة مليئة بالدهون غير الصحية والمواد الحافظة والسكر المعالج والتي لا توفر أي قيمة غذائية جيدة لجسمك. وعادة ما تؤدي هذه الأطعمة إلى خلل في عملية التمثيل الغذائي بسبب محتواها غير الصحي؛ فتستغرق الأطعمة السريعة وقتًا أطول في الهضم، ما لا يوفر أي مواد مغذية لجسمك. كما يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المكررة والوجبات السريعة أيضًا إلى مقاومة الأنسولين؛ وهي النتيجة النهائية لضعف عملية التمثيل الغذائي.

يمكن أن يؤدي عدد ساعات النوم غير المناسبة إلى تعطيل عملية التمثيل الغذائي لديك، حيث يساعد النوم الجيد في تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الجوع والشبع.
أيضا يمكن أن يؤدي النوم غير الكافي أيضًا إلى زيادة الوزن ما يعوق عملية التمثيل الغذائي مرة أخرى.

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من أنماط حياة خاملة هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

فان عدم ممارسة الرياضة والنشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى السمنة والسكري ومشاكل في القلب. كما يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتجعل جسمك أكثر كفاءة في حرق السعرات الحرارية.(الشرق الأوسط)

المصدر: الشرق الأوسط
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