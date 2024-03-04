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صحة

لن تصدقوا فوائده.. إقرأوا ماذا يفعل الثوم بصحة الإنسان

Lebanon 24
04-03-2024 | 15:38
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قال مركز "الصحة" بألمانيا إن الثوم يعد ‫طعاما خارقا، حيث إنه يحمي من السرطان وأمراض القلب ويعمل على تقوية ‫المناعة والأعصاب.

‫وأوضح المركز أن الثوم يحتوي على مركب "الأليسين"، وهو عبارة عن مركب ‫كبريتي لا يمنح الثوم مذاقه ورائحته النفاذة فحسب، بل يمتاز أيضا بتأثير ‫مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات.
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‫ويعد مركب "الأليسين" أيضا سلاحا فعالا لمحاربة السرطان، حيث إنه يدمر ‫الخلايا السرطانية من ناحية، ويمنع تكوين خلايا سرطانية جديدة من ناحية ‫أخرى.

‫وتعمل مركبات الكبريت "الأليسين" و"الأجوين" بالاشتراك مع المواد ‫النباتية الثانوية مثل "الفلافونويد" و"الصابونين" على توسيع الأوعية ‫الدموية وتحسين تدفق الدم، ومن ثم الحماية من أمراض القلب والأوعية ‫الدموية.

‫ويعد الثوم أيضا غنيا بفيتامين بي 6 B6، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة ‫وتحفيز الجهاز العصبي.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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