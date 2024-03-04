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صحة
لن تصدقوا فوائده.. إقرأوا ماذا يفعل الثوم بصحة الإنسان
Lebanon 24
04-03-2024
|
15:38
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قال مركز "الصحة" بألمانيا إن الثوم يعد طعاما خارقا، حيث إنه يحمي من السرطان وأمراض القلب ويعمل على تقوية المناعة والأعصاب.
وأوضح المركز أن الثوم يحتوي على مركب "الأليسين"، وهو عبارة عن مركب كبريتي لا يمنح الثوم مذاقه ورائحته النفاذة فحسب، بل يمتاز أيضا بتأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات.
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ويعد مركب "الأليسين" أيضا سلاحا فعالا لمحاربة السرطان، حيث إنه يدمر الخلايا السرطانية من ناحية، ويمنع تكوين خلايا سرطانية جديدة من ناحية أخرى.
وتعمل مركبات الكبريت "الأليسين" و"الأجوين" بالاشتراك مع المواد النباتية الثانوية مثل "الفلافونويد" و"الصابونين" على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ومن ثم الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
ويعد الثوم أيضا غنيا بفيتامين بي 6 B6، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة وتحفيز الجهاز العصبي.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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