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صحة

لهذا السبب.. يجب أن تتوقف عن شرب القهوة صباحًا

Lebanon 24
04-03-2024 | 16:30
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في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، أكدت الدكتورة ديبورا لي، أن شرب القهوة على الريق في الصباح قد لا يكون الخيار الأفضل. إذ قالت: "عندما تستيقظ يكون مستوى هورمون التوتر (الكورتيزول)، الذي يعزز اليقظة والتركيز وينظّم عملية التمثيل الغذائي واستجابة الجهاز المناعي في ذروته، وقد تؤثر المستويات المرتفعة من الكورتيزول في الجهاز المناعي، وإذا كانت بالفعل في ذروتها عند الاستيقاظ فإن شرب القهوة بمجرد أن تفتح عينيك قد يضر أكثر مما ينفع، وربما يجعلك محصّناً ضدّ الكافيين لفترة طويلة".
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وأضافت: "الكورتيزول يتبع إيقاعاً خاصاً بدورة النوم، حيث يصل إلى ذروته خلال 30 إلى 45 دقيقة من الاستيقاظ ثم ينخفض ببطء على مدار اليوم، وهذا يفسّر سبب الوصول إلى ذروة النشاط في الصباح والشعور بالتعب أكثر في الليل".

ولفتت الطبيبة إلى أن أفضل وقت لتناول القهوة والحصول على جرعة كافيين، ليس قبل 45 دقيقة على الأقل من الاستيقاظ، أي عندما "يبدأ إيقاع الكورتيزول في الانخفاض".

وتابعت: "أفضل وقت لشرب القهوة هو عادة في منتصف الصباح وحتى وقت متأخر منه، عندما يتراجع مستوى الكورتيزول لديك وتبدأ في الشعور بانخفاض الطاقة، ولكن بالطبع ليس في وقت متأخر جداً من فترة ما بعد الظهر، حيث قد يؤثر ذلك في جودة نومك".

واختتمت ديبورا لي تحذيرها بالقول: "من الأفضل أن ينتظر الشخص الذي يستيقظ في حوالى السابعة صباحاً حتى العاشرة صباحاً أو الظهر تقريباً لتناول أول فنجان من القهوة، عندها سيقدّرها جسمك وعقلك أكثر، وستحصل على أكبر قدر من فوائد الكافيين".(لها)
المصدر: لها
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