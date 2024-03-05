قائمة بالمرضى الممنوعين من الصيام خلال شهر رمضان..من هم؟

بعض المرضى يحملون رخصة في شهر رمضان المبارك للإفطار والامتناع عن الصيام، نتيجة ظروفهم المرضية، ونعرض فيما يلى أبرز 6 فئات من المرضى ممنوعون من الصيام خلال الشهر الكريم.

مرضى السكر من النوع الأول

هناك فئة من مرضى ىالسكر لا يجوز لهم الصيام نتيجة ظروف تناولهم الدواء الخاص بهم، ومريض السكر من النوع الأول يعتمد على الأنسولين خصوصا الأنسولين المائى أو المنتظم الذى يؤخذ 3 مرات في اليوم لا يجوز له الصيام ومعه رخصة للإفطار، كما أن مرضى السكر الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو القلب لا يجب عليهم الصيام أيضا.

الحوامل والمرضعات

تعانى النساء الحوامل خلال أول 3 أشهر وآخر شهور الحمل من التعب الشديد، وخلال أول 3 أشهر وآخر 3 أشهر يمنع فيها الصوم نهائيا لتجنب التعرض إلى الجفاف وفقدان الكثير من السوائل من الجسم، المرأة الحامل إذا قررت الصوم، وشعرت بقلة حركة الجنين أو عطش شديد أو زغللة بالعين أو لون غامق للبول مع رائحة كريهة يجب عليها أن تفطر فورا لأنها بذلك معرضة للجفاف.

المرضى الذين يعانون من قصور القلب (HF)

يجب تحذير جميع المرضى الذين يعانون من قصور القلب والذين يرغبون في الصيام من الالتزام الصارم بالأدوية المهمة، واتباع نظام غذائي سليم أثناء الصيام لأنه قد يؤدي إلى تفاقم التشخيص.

يجب تقييم جميع المرضى الذين يعانون من قصور القلب والذين يرغبون في الصيام من حيث أدويتهم، بما في ذلك مدى تحملهم لمعايرة مدرات البول التي تركز على المريض أثناء الصيام.

المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

يجب تقييم جميع المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يرغبون في الصيام على أساس فردي من قبل الأطباء، ويجب مناقشة المخاطر المحتملة.

يجب تحذير جميع المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يرغبون في الصيام بشأن الالتزام الصارم بالأدوية والنظام الغذائي الصحي أثناء الصيام.

المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب

ينبغي تقييم جميع المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات والراغبين في الصيام على أساس فردي من قبل الأطباء، ويجب مناقشة المخاطر المحتملة، يمكن تحمل الصيام لدى غالبية المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني وعدم انتظام ضربات القلب فوق البطيني.

مرضى الكلى المزمن

المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن يحذرون من الصيام خلال شهر رمضان، لتأثير الصيام ساعات طويلة على وظائف الكلى لدى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.

( اليوم السابع)