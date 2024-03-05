نصائح للحفاظ على عضلاتك وتعزيزها

فقدان عضلات الجسم بسرعة أو فقدانها تدريجيا، أمر يصيب كل رياضي أو شخص يفضل الجسم المثالي الرياضي بالإحباط، ولكن هناك الكثير من الممارسات التي يمكن أن تهتم بها وتحافظ فى الوقت ذاته على عضلاتك بل وتنميها أيضا.

وفقا لتقرير نشر في موقع فيري ويل فيت المعني بالرياضة والرياضيين، فإن التوقف عن ممارسة الرياضة، و التقدم في العمر، واضطراب النظام الغذائى، وغيرها من العوامل لا شك تحد من قوة العضلات، وتعمل على فقدانها بطريقة أسرع فضلا عن تداخل بعض العوامل الوراثية، كذلك قد تتحكم بعض الممارسات الخاطئة مع السن في فقدان هذه العضلات.

تابع التقرير أنه يمكن إبطاء هذه الخسارة للعضلات تدريجيا إذا ما

اتبع الإنسان مجموعة من النصائح التي من بينها:

ـ لا تهمل أبدا في أي وقت من أوقات حياتك التدريبات الداعمة لعضلات الجسم، تلك التدريبات التي تعزز من الحفاظ على الكتلة العضلية وتعمل على زيادة تحمل الأوزان، كما أنها مفيدة بشكل عام لوقاية الجسم من المرض وتعزيز صحه القلب وتعزز من قوة عضلاتك وحجمها.

ـ الطعام الجيد يعني عضلات جيدة فليست العبرة بكثرة الطعام بل بكميات متوازنة من الطعام تعمل على إمداد العضلات بالطاقة، فالبروتين على سبيل المثال هو غذاء العضلات، سواء إن كان البروتين النباتي أو الحيوانى، ولذلك لابد على الدوام من الحفاظ على نسب البروتين الموصي بها وفقا لكل حالة.

ـ السعرات الحرارية هامة للغاية عند رغبتك في الحفاظ على عضلاتك وصحتها وقوتها، فمن الخاطئ أن تتبع نظام ريجيم لا يحتوي على كمية السعرات الحرارية المطلوبة لدعم عضلاتك، فهو سبب رئيسي في فقدان أغلب الأشخاص لعضلاتهم بشكل سريع على الرغم من فقدانهم لاوزانهم والتمتع بجسم مثالي لذلك لابد وأن تهتم بأن يكون وزن جسمك متوازنا مع مقدار الطاقة، فضلا عن أن إجمالى السعرات الحرارية التي تحصل عليها يوميا يجب أن يكون متوازنا مع حجم عضلاتك.

ـ تمرينات الأوزان أحد أهم أنواع التمرينات التي تحافظ على قوتك العضليه وكتلتك العضليه أيضا من الفقدان.

( اليوم السابع)