نصائح لمساعدة الأطفال على مواجهة السمنة

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة لانسيت الطبية أن المعدل العالمي للسمنة تضاعف أربع مرات لدى الأطفال وتضاعف لدى البالغين منذ عام 1990، حيث يعاني مليار شخص في العالم، أو 1 من كل 8 من سكان العالم، من السمنة المفرطة مع مؤشر كتلة الجسم .

ويجب على الآباء معالجة السمنة لدى الأطفال لأن الوزن الزائد لديهم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مضاعفات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومشاكل المفاصل وأمراض الكبد التي يمكن أن تؤثر على متوسط العمر المتوقع.

وأشار التقرير إلي أن زيادة الوزن في مرحلة الطفولة هي حالة طبية خطيرة قد تؤثر على الأطفال والمراهقين، ومن المرجح أن يعاني هؤلاء الأطفال من زيادة الوزن حتى فى مرحلة البلوغ، وقد تجعلهم السمنة أكثر عرضة لزيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية.

أسباب السمنة عند الأطفال

يعد نمط الحياة غير النشط وخيارات الأكل الخاطئة وتقليل الأنشطة الخارجية من الأسباب الرئيسية وراء السمنة لدى الأطفال.

ويقضي غالبية الأطفال ساعات طويلة في سلوكيات خاطئة تزيد من تعرضهم لهذا الأمر، مثل لعب ألعاب الفيديو، أو تصفح الإنترنت، أو مشاهدة التليفزيون.

وقد أدى ذلك إلى زيادة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات وتقليل أنشطتهم اليومية في الهواء الطلق، ما أدى إلى عدم ممارسة التمارين البدنية، مما أدى إلى تفاقم السمنة.

إن سهولة الوصول إلى المشروبات الغازية السكرية والوجبات الخفيفة المحملة بالدهون غير الصحية واستهلاكها، والاستهلاك المنتظم للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الأطعمة السريعة والمخبوزات والوجبات الخفيفة الموجودة في آلات البيع، تجعل طفلك أكثر عرضة لزيادة الوزن.

نصائح للوقاية من السمنة لدى الأطفال

للحد من السمنة لدى الأطفال والمراهقين، ينبغي اتخاذ بعض التدابير:

- النظام الغذائي المتوازن

بينما يفضل الأطفال تناول الوجبات السريعة والحلويات، فمن الضروري على الآباء تشجيعهم على تناول الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة، فتناول الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يغذي الجسم جيدًا ويقلل من فرص الإصابة بالسمنة وأمراض نمط الحياة.

- لا للأطعمة المصنعة

يجب غرس العادات الصحية لدى الأطفال في وقت مبكر ولإثناءهم عن تناول الأطعمة غير الصحية، يجب على الآباء البدء في تناول طعام صحي بأنفسهم. وينبغي للمرء أن يقلل من تناول الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية السكرية والحلوى والوجبات الخفيفة المصنعة.

- قيامهم بنشاط رياضي

لمكافحة السلوكيات المستقرة، يجب إعطاء الأولوية للأنشطة البدنية للأطفال في المدارس والمجتمعات.

حاول تشجيع طفلك على ممارسة الألعاب في الهواء الطلق وتسجيله في نشاط رياضي مثل كرة القدم والكريكيت لتحسين مستويات لياقته البدنية.

- تقليل وقت الشاشة

ابحث عن المزيد من الأنشطة لأطفالك لإبقائهم منشغلين. من المهم تحديد وقت الشاشة.

- نوم سليم لطفلك

الحرمان من النوم قد يسبب اختلالات هرمونية مما يؤدي إلى زيادة الشهية. ولذلك يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يحصلون على نوم سليم يوميا.

( اليوم السابع)