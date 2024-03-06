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صحة
لمُحبّي "الإندومي"... إليكم هذا الخبر المهمّ
Lebanon 24
06-03-2024
|
05:19
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أكد الطبيب السعودي فهد الخضيري أن "الإندومي ليست مسرطنة وغير ضارة للأطفال إذا تم تناولها باعتدال وبكمية مقبولة".
ولفت إلى أنها ليست خياراً صحياً لفئات معينة ككبار السنّ وأصحاب الأمراض المزمنة كالكوليسترول وغيره، لما تحتويه من سعرات عالية ونسبة عالية من الدهون حالها كحال النقانق.
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وأشار إلى أن" المشكلة الرئيسية في هذه الشعيرية هي المادة الحافظة المضافة إليها وهي "مونو غلوتامات الصوديوم"، لافتاً إلى أنها "مجازة من هيئة الغذاء والدواء السعودية بنسبة معينة وموجودة في العديد من الخلطات الجاهزة التي تستخدم في إعداد الوجبات السريعة وأيضاً الكبسة".
كما أضاف أن" مادة أوكسيد الميثيلين التي يتحدثون عنها وهي السبب في سحب المنتج من الأسواق الماليزية والتايوانية غير موجودة بالإندومي المتوفرة بالسعودية لأن هيئة الغذاء لا تسمح بها". (العربية)
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