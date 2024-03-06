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صحة
600 مليون دولار للقضاء على سرطان عنق الرحم
Lebanon 24
06-03-2024
|
10:42
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قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، أن الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركاء، أعلنت اليوم الأربعاء عن التزامات سياسية وبرنامجية ومالية جديدة رئيسية، بما في ذلك ما يقرب من 600 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل جديد، للقضاء على سرطان عنق الرحم، مشيرة إلى إنه فى حال تحققت هذه الطموحات المتمثلة في توسيع نطاق تغطية اللقاحات وتعزيز برامج الفحص والعلاج بالكامل، فقد يتمكن العالم من القضاء على السرطان لأول مرة.
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وأضافت المنظمة إنه قد تم التعهد بهذه الالتزامات في المنتدى العالمي الأول للقضاء على سرطان عنق الرحم، لتعزيز الدعوة إلى العمل لتحفيز الزخم الوطني والعالمي لإنهاء هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه.
وقالت المنظمة: "كل دقيقتين، تموت امرأة بسبب سرطان عنق الرحم، على الرغم من أن المعرفة والأدوات اللازمة للوقاية من هذا المرض وحتى القضاء عليه موجودة بالفعل، ويمكن للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) — السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم — أن يمنع الغالبية العظمى من الحالات ويوفر، إلى جانب الفحص والعلاج، طريقًا للتخلص منه".
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لدينا المعرفة والأدوات اللازمة لتسجيل تاريخ سرطان عنق الرحم، لكن برامج التطعيم والفحص والعلاج لا تزال لا تصل إلى المستوى المطلوب"، "يعد هذا المنتدى العالمي الأول فرصة مهمة للحكومات والشركاء للاستثمار في الاستراتيجية العالمية للقضاء على المرض ومعالجة عدم المساواة التي تحرم النساء والفتيات من الوصول إلى الأدوات المنقذة للحياة التي يحتجن إليها."(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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