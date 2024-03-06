Advertisement

صحة

600 مليون دولار للقضاء على سرطان عنق الرحم ‌

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1172220-638453440493509999.jpg
Doc-P-1172220-638453440493509999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، أن الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركاء، أعلنت اليوم الأربعاء عن التزامات سياسية وبرنامجية ومالية جديدة رئيسية، بما في ذلك ما يقرب من 600 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل جديد، للقضاء على سرطان عنق الرحم، مشيرة إلى إنه فى حال تحققت هذه الطموحات المتمثلة في توسيع نطاق تغطية اللقاحات وتعزيز برامج الفحص والعلاج بالكامل، فقد يتمكن العالم من القضاء على السرطان لأول مرة.
Advertisement
 
وأضافت المنظمة إنه قد تم التعهد بهذه الالتزامات في المنتدى العالمي الأول للقضاء على سرطان عنق الرحم، لتعزيز الدعوة إلى العمل لتحفيز الزخم الوطني والعالمي لإنهاء هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه.
 
وقالت المنظمة: "كل دقيقتين، تموت امرأة بسبب سرطان عنق الرحم، على الرغم من أن المعرفة والأدوات اللازمة للوقاية من هذا المرض وحتى القضاء عليه موجودة بالفعل، ويمكن للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) — السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم — أن يمنع الغالبية العظمى من الحالات ويوفر، إلى جانب الفحص والعلاج، طريقًا للتخلص منه".
  
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لدينا المعرفة والأدوات اللازمة لتسجيل تاريخ سرطان عنق الرحم، لكن برامج التطعيم والفحص والعلاج لا تزال لا تصل إلى المستوى المطلوب"، "يعد هذا المنتدى العالمي الأول فرصة مهمة للحكومات والشركاء للاستثمار في الاستراتيجية العالمية للقضاء على المرض ومعالجة عدم المساواة التي تحرم النساء والفتيات من الوصول إلى الأدوات المنقذة للحياة التي يحتجن إليها."(اليوم السابع)
 
 
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:30 | 2024-03-06
08:21 | 2024-03-06
07:08 | 2024-03-06
05:19 | 2024-03-06
03:55 | 2024-03-06
01:41 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24