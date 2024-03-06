عصائر طبيعية تخلصك من الإمساك

الإمساك من المشاكل الصحية الشائعة، وحركة الأمعاء أو التبرز تكون لدى معظم الناس في المتوسط بين ثلاث مرات في اليوم إلى ثلاث مرات في الأسبوع، إنها وظيفة جسدية ضرورية للمساعدة في طرد أي طعام غير مهضوم وفضلات أخرى، فى هذا التقرير نقدم لكم عصير طبيعى يمكنك عمله فى البيت لعلاج الامساك.

التغيير في النظام الغذائي، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، والأدوية والاكتئاب كلها عوامل يمكن أن تجعلنا نصاب بالامساك.والإمساك هو قلة عدد مرات التبرز إذا حدث ذلك أقل من ثلاث مرات في الأسبوع أو أقل مما اعتدت عليه، فسيتم تصنيف ذلك على أنه إمساك.

قالت خبيرة التغذية فانيسا إيرين: "إن هذه الوصفة الطبيعية سوف تساعدك على دخول الحمام وعلاج الامساك فى غضون 30 دقيقة ولا تحتاجون إلى شراء أي دواء".

وتابعت: "أنت بحاجة إلى الكرفس، وتحتاج إلى السبانخ ثم تقوم بخلطهما في الخلاط مع بعض الماء".

وأضافت "بعد الانتهاء من الخلط، سترى القليل من الرغوة وسيكون سائلًا ناعمًا للغاية وهذا يعنى إن الكرفس والسبانخ يمتزجان بشكل جيد".

يحتوي كل من السبانخ والكرفس على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، وهو ما يمكن أن يساعد على الهضم وتسريع الذهاب إلى المرحاض.

الأطعمة الغنية بالألياف هي من بين 6 أطعمة ومشروبات أدرجتها مجلة Medical News Today باعتبارها علاجات محتملة للإمساك.

-زيوت الزيتون وبذور الكتان

-البروبيوتيك

-الخضروات الليفية

-الفواكه عالية الألياف

-خبز القمح الكامل، والحبوب، والمعكرونة

-الماء.

أحد الأسباب الشائعة للإمساك هو عدم تناول ما يكفي من الألياف لذلك، يمكن للخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان أن تساعد في تعزيز حركة الأمعاء بشكل أكثر انتظامًا.بعض الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان تشمل الكرنب والبطاطا الحلوة والقرنبيط والجزر.

الفواكه عالية الألياف

أوصت مجلة Medical News Today على وجه التحديد بفاكهة الكيوي والتفاح والكمثرى والعنب والتوت والخوخ لهذا السبب.

الحبوب الكاملة

خبز القمح الكامل، والحبوب، والمكرونة هذه مصدر عظيم آخر للألياف للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية من منتجات القمح الكامل، يجب عليك تناولها نيئة أو مطبوخة قليلاً.

( اليوم السابع)