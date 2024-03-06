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صحة

فوائد مذهلة للفلفل الأخضر ستجعلكم تتناولونه يومياً!

Lebanon 24
06-03-2024 | 15:00
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الفلفل الأخضر مكون رئيسي في مائدتك لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم خاصة مرضى الأمراض المزمنة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فارم ايزي المعني بالصحة العامة.

وتابع التقرير أن الفلفل الأخضر يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور كذلك يحتوي على بعض الحديد ونسبة من البروتينات والكربوهيدرات أيضا،  كما أنه يحتوي على مادة كيميائية وهي الكبسيسين الهامة لمرضى الأمراض المزمنة.

 ويحتوي الفلفل الأخضر على مضادات أكسدة صحية تقلل من شيخوخة الجسم وتحافظ على بنيته، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بمشكلات القلب والسكتات والسرطانات.

 الفلفل الأخضر له تأثير كبير على ضبط مستويات الجلوكوز في الدم لذلك هو يفيد مرضى السكر بشكل كبير، وتناوله يعد من الخيارات الصحية لهم لانه يحتوي على مادة الكابسيسين ومضادات الأكسدة الصحية التي تفيد صحتهم.

 يفيد الفلفل الأخضر مرضى السمنة أيضا خاصة من يتبعون أنظمة غذائية تساعد على تقليل وإنقاص أوزانهم لان الفلفل الاخضر يحسن من عملية التمثيل الغذائي ويقلل من الدهون المتراكمه في الجسم،  لأنه أحد الخيارات الصحية الهامة في أي نظام رجيم لذلك فهو يعالج هؤلاء المرضى.يعمل الفلفل الاخضر على إيقاف المشكلات والالتهابات الميكروبية لانها تحتوي على مضادات أكسدة صحية.

 ينصح التقرير بالاهتمام بإدخال الفلفل الاخضر في النظام الغذائي على المائده بشكل شبه يومي للاستفاده القصوى من فوائده الصحية.

( اليوم السابع)
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