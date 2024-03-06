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صحة

لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور

Lebanon 24
06-03-2024 | 23:00
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وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، حيث أنها تغذي جسمك وتنشط عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون لديك وتساعد على إعداد نفسك للنجاح في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

 خطة إفطار لإنقاص 2 كيلو من وزنك

 البيض المخفوق مع السبانخ والطماطم: البيض مصدر رائع للبروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع طوال الصباح. أضف بعض السبانخ والطماطم لمزيد من الألياف والمواد المغذية.

 دقيق الشوفان مع شرائح الموز والعسلالشوفان هو خيار إفطار شهي ومشبع يوفر مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات المعقدة لتغذية يومك ضعي عليها شرائح الموز للحصول على حلاوة طبيعية ولمسة من العسل لمزيد من النكهة.

 الحبوب الكاملة مع الأفوكادو والبيض المسلوق: أصبح توست الأفوكادو خيارًا شائعًا لوجبة الإفطار الأفوكادو غني بالدهون الصحية والألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع والرضا ضعي فوق خبز الحبوب الكاملة الأفوكادو المهروس والبيضة المسلوقة للحصول على وجبة لذيذة ومغذية.

 عصير مغذي: العصائر هي خيار إفطار سريع يمكن أن يكون مليئًا بالعناصر الغذائية للحصول على وعاء عصير مغذي سريع، اخلطي السبانخ والموز والحليب لبداية منعشة ومليئة بالنشاط ليومك.

 
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