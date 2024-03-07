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صحة

احذروها.. 6 أعشاب تزيد الوزن بدل إنقاصه

Lebanon 24
07-03-2024 | 01:58
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في سعيهم للحفاظ على وزن صحي ومتوازن، يبحث الكثيرون عن العوامل التي تؤثر على جهودهم، وغالبًا ما يغفلون عن الأعشاب والتوابل التي يستخدمونها في الطهو اليومي وفي وصفات الطب البديل. ومن بين هذه الأعشاب، هناك تلك التي قد تسهم في زيادة الوزن بدون علمهم.
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بالتالي، إليكم 6 أعشاب تسبب زيادة الوزن بدل إنقاصه، فما هي؟

البابونج
يشتهر البابونج بخصائصه التي تزيد الشهية، وبالتالي زيادة تناول الطعام.

الحلبة
يساعد البروتين العالي الموجود في الحلبة على تعزيز كتلة العضلات، ما يجعلها واحدة من الأعشاب الأساسية لزيادة الوزن.

الهندباء
الهندباء مكمل عشبي رائع، وغالبًا ما تستخدمها النساء لزيادة الشهية والوزن. كما يوصى بها بشكل خاص للحوامل، إذ تحتوي على نسب عالية من العناصر الغذائية المفيدة.

الزنجبيل
يستخدم الزنجبيل على نطاق واسع لعلاج الغثيان وتحسين الهضم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى زيادة الحرارة في الجسم، وبالتالي زيادة الشهية.

الأشواغاندا
الأشواغاندا هي إحدى الأعشاب الهندية الشهيرة المعروفة بعناصرها المغذية. تساعد الأشواغاندا في التغلب على أعراض الإجهاد ونقص الطاقة، وهي من الأعشاب التي تسبب زيادة الشهية والوزن.
الجنطيانا
تُستخدم جذور الجنطيانا لعلاج الأشخاص الذين يعانون من فقدان الوزن غير المرغوب فيه، وفقدان الشهية المرضي، فهي تزيد من تدفق العصارة الصفراء الهاضمة.(فوشيا)
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