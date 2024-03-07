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صحة

كالسحر.. هذه المأكولات تفقدك 3 كلغ من وزنك.. كيف؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 03:00
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يعد تخزين الدهون في البطن أمرا خطيرا لأن هذا يعني على الأرجح أن لديك الكثير من الدهون الحشوية، وهو نوع من الدهون الموجودة حول الأعضاء التي يصعب التخلص منها.

وكشفت خبيرة تغذية أن إضافة نوع معين من الطعام إلى نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن يساعد على التخلص من الدهون غير المرغوب فيها.
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وحسب خبيرة التغذية ناهد علي، في حديثها إلى موقع “ميرور” البريطاني، من Sweat Block، أن السبب وراء عدم رؤية النتائج المرجوة عند محاولة فقدان الوزن هي عدم تناول ما يكفي من الألياف.

وأوضحت أنه وفقا للعديد من الدراسات فإن مجرد دمج الحبوب الكاملة الغنية بالألياف في وجباتك اليومية يعزز فقدان الوزن بشكل صحي ومستدام.

وتابعت: "بينما تسبب الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض ارتفاعا كبيرا في نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى تخزين الدهون، فإن الحبوب الكاملة المليئة بالألياف والبروتين تعمل على تثبيت نسبة السكر في الدم لساعات. وتؤكد التجارب السريرية أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة تعمل على تحسين استجابة الإنسولين، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وقمع الشهية، وزيادة حرق السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم مقارنة بالحبوب المكررة".

وتأتي هذه النتائج في أعقاب اتباع برنامج غذائي غني بالألياف لمدة 16 أسبوعا شارك فيه أكثر من 4400 شخص على مدى ثلاث سنوات.

وكان متوسط فقدان الوزن بين الذين حققوا ذلك 3.28 كغ.

ولزيادة كمية الألياف التي تتناولها، يوصي خبراء الصحة بما يلي:

– اختيار حبوب الإفطار الغنية بالألياف

– اختيار خبز القمح الكامل، أو الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتناول الحبوب الكاملة، مثل معكرونة القمح الكامل أو البرغل أو الأرز البني.

– تناول البطاطا مع قشرتها، سواء كانت مخبوزة أو مسلوقة

– إضافة البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص إلى السلطات والأطباق التي تعدها

– إضافة الكثير من الخضار مع وجبات الطعام، إما كطبق جانبي أو مع الطبق الرئيسي

– تناول بعض الفواكه الطازجة أو المجففة

– بالنسبة للوجبات الخفيفة، جرب الفواكه الطازجة، وكعك الشوفان، والمكسرات أو البذور غير المملحة.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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