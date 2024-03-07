قبيل رمضان.. إليكم 4 خطوات تساعدكم على التخلص من إدمان الكافيين

باتت تفصلنا أيام قليلة عن حلول شهر رمضان المبارك، ومع اقترابه، يتساءل كثيرون عن كيفية الإقلاع عن الكافيين لتجنب الشعور بنوبات الصداع القاسية.



ويقدم موقع "كليفلاند كلينك" بعض النصائح والتوجيهات للإقلاع عن الكافيين التي قد تفيد الصائم في رمضان.

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شرب المزيد من الماء

البقاء رطبا سوف ينشط جسمك، مما قد يلغي الحاجة إلى الكافيين في المقام الأول.



"غالبا ما يشرب الناس الكافيين لأنهم لا يستطيعون البقاء مستيقظين، لكن الجفاف غالبا ما يكون السبب وراء عدم حصولهم على الطاقة من البداية"، توضح اختصاصية التغذية بيث تشيروني. "إذا كان بإمكانك الحصول على كمية كافية من الماء، فسوف تنشط ولن تحتاج إلى هذا الكافيين كثيرًا".



تعيين حد زمني

حدد وقتا تتوقف فيه عن تناول الكافيين كل يوم، ويوصي المتخصصون الطبيون بالساعة الثانية بعد الظهر، حتى لا يتعارض مع نومك.



وتقول تشيروني: "إن تحديد حد زمني مفيد لإتاحة الوقت الكافي لانخفاض مستوى الكافيين والسماح لجسمك بالاسترخاء والسماح لك بالنوم".



مشروبات تحتوي على كمية أقل من الكافيين

كما يمكنك أن تبدأ بتغييرات صغيرة. إذا كنت تشرب عادة القهوة المحمصة الداكنة، فانتقل إلى التحميص الخفيف للبدء بالإقلاع. إذا كنت تشرب الشاي الأسود عادةً، جرب الشاي الأخضر أو الأبيض بدلاً من ذلك.



ووفقا لتشيروني، "من خلال تقليل المشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين، ستتمكن من الحد من تناول الكافيين عن طريق الفطام ببطء والسماح لجسمك بالتعود على المستويات المنخفضة بمرور الوقت دون التعرض للآثار الجانبية المذكورة سابقا".

اعتماد على قهوة منزوعة الكافيين

إذا كنت تشرب قهوة الإسبريسو التي تحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بالمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، فابدأ باستبدالها بنصف أو حتى ربع كوب من القهوة منزوعة الكافيين. ثم، كل بضعة أيام، قم بتقليل تناوله بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تقليل تناولك ببطء بمرور الوقت.



وكما هو الحال مع أي مادة، قد يكون من الصعب الإقلاع عن الكافيين - ولكن ربما ليس بالصعوبة التي تظنها.



وتقول تشيروني: "إذا كنت تحاول الضغط على زر إعادة الضبط فيما يتعلق بصحتك، فإن تقليل الكافيين مع زيادة تناول الماء هو أحد أبسط الأشياء وأكثرها فائدة التي يمكنك القيام بها لنفسك".